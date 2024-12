Revolution in der Krebschirurgie: CATUVAB sichert Millionen-Finanzierung!

Lindis Blood Care GmbH hat am 12. Dezember 2024 den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde für ihr innovatives Medizinprodukt CATUVAB bekannt gegeben, das zur Entfernung von Tumorzellen aus Operationsblut entwickelt wurde. Diese erste Finanzierungsrunde wurde von Brandenburg Kapital, dem High-Tech Gründerfonds sowie bestehenden und neuen Privatinvestoren unterstützt. Ein zweiter Abschluss der Finanzierungsrunde wird für Ende des ersten Quartals 2025 erwartet. Die Mittel sollen zur Vorbereitung der CE-Zulassung und der Markteinführung in Europa verwendet werden, während parallel der Zulassungsprozess bei der FDA in den USA läuft.

CATUVAB stellt einen neuartigen Ansatz im Blood Management während onkologischer Eingriffe dar. Es zielt darauf ab, Tumorzellen aus dem Eigenblut der Patienten zu entfernen, um die Notwendigkeit von Fremdbluttransfusionen zu reduzieren, die mit schwerwiegenden Nebenwirkungen verbunden sind. Der Wirkmechanismus von CATUVAB basiert auf physikalischen Prinzipien und integriert sich leicht in bestehende klinische Abläufe. Die Ergebnisse der klinischen Studie REMOVE, die mehr als 130 Patienten umfasste, bestätigten die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts, indem alle primären und sekundären Endpunkte mit hoher statistischer Signifikanz erreicht wurden.