SYNBIOTIC SE: Strategische Partnerschaft im boomenden Cannabis-Markt!

Die SYNBIOTIC SE, ein börsennotiertes Unternehmen im Hanf- und Cannabis-Sektor, hat am 13. Dezember 2024 eine strategische Partnerschaft mit der GOC NEXUS OPERATIONS GMBH bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Kooperation hat SYNBIOTIC 4.447 neue Geschäftsanteile an GOC NEXUS erworben, was einer Beteiligung von 15,1 % entspricht. Diese Anteile wurden mit einem Wert von etwa 700.000 Euro bewertet. Ziel der Partnerschaft ist die Zusammenarbeit im Bereich der EU-GMP-Herstellung von Cannabis sowie der Dekontamination von Cannabisblüten.

SYNBIOTIC SE verfolgt eine klare Buy & Build-Strategie, die sich auf den europäischen Markt konzentriert. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im Hanf- und Cannabisbereich ab, angefangen beim Anbau über die Produktion bis hin zum Handel. Zu den Kernbereichen gehören Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Vermarktung von Hanf-, CBD- und Cannabis-Produkten. Die Unternehmensgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Expansion entlang der Wertschöpfungsketten in den Bereichen Hanf, CBD, medizinisches Cannabis und Genusscannabis weiter voranzutreiben.