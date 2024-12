Erfolgsprognose 2024: MHP Hotel AG plant Rekord-EBITDA und Umsatzsteigerung!

Die MHP Hotel AG hat am 12. Dezember 2024 ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und erwartet eine signifikante Steigerung des Konzern-EBITDA auf etwa 9 Millionen Euro, im Vergleich zu nur 1,1 Millionen Euro im Vorjahr. Diese positive Entwicklung ist das Ergebnis einer erfolgreichen Wachstumsstrategie, die sich auf das Premium- und Luxussegment konzentriert. Der Umsatz wird voraussichtlich 160 Millionen Euro erreichen, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, als der Umsatz bei 136,3 Millionen Euro lag.

Zusätzlich hat die MHP Hotel AG nicht-operative Verbindlichkeiten aus der Pandemie in Höhe von rund 4 Millionen Euro zurückgeführt, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht. In den letzten Jahren wurden auch erhebliche Investitionen in Renovierungen und die Ausstattung des Hotelportfolios getätigt, darunter die Eröffnung des Koenigshof, a Luxury Collection Hotel in München und die Renovierung aller Zimmer im JW Marriott Hotel Frankfurt.

Ralf Selke, CFO der MHP Hotel AG, betont die Fähigkeit des Unternehmens, trotz des Wachstums die pandemiebedingten Verbindlichkeiten zurückzuführen, was die Grundlage für eine zukünftige Dividendenpolitik schafft. Die MHP Hotel AG plant, ihre Marktposition weiter zu stärken, indem sie 2025 das erste Hilton-Luxushotel in Deutschland, das Conrad Hamburg, eröffnet. Dieses Hotel wird mit 283 Zimmern und Suiten in einer zentralen Lage einen wesentlichen Beitrag zum Umsatzwachstum leisten.

Die MHP Hotel AG, gegründet 2012 und mit Sitz in München, ist eine unabhängige Hotel-Investment- und Management-Plattform, die innovative Betreiberkonzepte für Premium-Hotels entwickelt und als Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott und Hilton agiert.

Die MHP Hotel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,56 % und einem Kurs von 1,190EUR auf Xetra (13. Dezember 2024, 17:36 Uhr) gehandelt.