Überraschende Zinssenkung: SNB senkt Leitzins auf 0,50 Prozent!

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat überraschend den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt, wodurch dieser nun bei 0,50 Prozent liegt. Diese Entscheidung, die am Donnerstag in einem offiziellen Communiqué bekannt gegeben wurde, deutet darauf hin, dass die SNB die wirtschaftliche Lage weiterhin genau beobachten wird und bereit ist, die Geldpolitik gegebenenfalls anzupassen. Ziel ist es, die Inflation mittelfristig im Rahmen der angestrebten Preisstabilität von 0 bis 2 Prozent zu halten. Zudem hat die SNB signalisiert, dass sie bei Bedarf auch am Devisenmarkt aktiv werden könnte.

Die aktuelle Zinssenkung folgt auf eine Reihe von Anpassungen, die in den letzten Monaten vorgenommen wurden. Bereits im März, Juni und September dieses Jahres hatte die SNB den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte gesenkt. Diese jüngste Maßnahme stellt jedoch die größte Senkung seit längerer Zeit dar und zeigt, dass der Inflationsdruck in der Schweiz in diesem Quartal weiter abgenommen hat. Die SNB reagiert mit dieser Lockerung der Geldpolitik auf die veränderte wirtschaftliche Situation.