Das ändert sich für Bahnreisende mit dem neuen Fahrplan

BERLIN (dpa-AFX) - Paris, Venedig, Krakau, Amsterdam - Fahrgäste der Deutschen Bahn profitieren zum Fahrplanwechsel von neuen Verbindungen und einem dichteren Takt in europäische Metropolen. Dabei setzt der bundeseigene Konzern vor allem auf internationale Fahrten. Insgesamt werden nach Bahn-Angaben jetzt täglich mehr als 330 Fahrten von Deutschland in zwölf Nachbarländer gehen.

Von Berlin nach Paris in acht Stunden



Von der deutschen in die französische Hauptstadt ohne Umsteigen - am Montag nimmt die neue ICE-Verbindung über Frankfurt Süd, Karlsruhe und Straßburg den Betrieb auf. Los geht es am Berliner Hauptbahnhof um 12.02 Uhr, die Ankunft soll acht Stunden später (19.55 Uhr) am Bahnhof Paris Est sein. Abfahrt in Paris ist planmäßig um 9.55 Uhr, um 17.56 Uhr sollen Reisende in der Bundeshauptstadt ankommen.

Zu den weiteren internationalen Verbindungen zählt, dass Amsterdam erstmals täglich ohne Umsteigen mit dem ICE von Stuttgart und München aus erreichbar ist. Zwischen Frankfurt und Brüssel gibt es von Mitte April bis Anfang November täglich eine neue Spätverbindung in beide Richtungen. Zwischen München und Zürich sind zwei weitere Züge unterwegs, ebenso auf der Strecke zwischen Berlin, Breslau und Krakau. Im Sommer sollen außerdem weitere Direktzüge von München über Verona nach Venedig beziehungsweise Bologna hinzukommen. Im Vergleich zu 2019 gebe es rund 25 Prozent mehr Verbindungen in Nachbarländer, teilte die Bahn mit.

Mehr Sprinter zwischen Berlin und Frankfurt



Auf besonders beliebten Verbindungen im Inland will die Bahn mehr Züge einsetzen. Sechs zusätzliche sogenannte Sprinter fahren ohne Zwischenhalt in rund vier Stunden zwischen der Hauptstadt und der Mainmetropole. Die Sprinter sind, wenn pünktlich, rund 20 Minuten schneller auf der Verbindung unterwegs als die regulären Fernzüge. Ansonsten ändert sich im Inland vergleichsweise wenig.

Unter anderem richtet die Bahn einen zusätzlichen Direktzug zwischen Berlin und Saarbrücken ein sowie ab Mitte März zwischen Rostock, Leipzig, Frankfurt und Stuttgart. Zwischen Bremen und Berlin soll ebenfalls ein zweiter täglicher Direktzug fahren. Außerdem bringt der neue Fahrplan eine neue ICE-Nachtverbindung zwischen Berlin und der Schweiz. Am Nachtzugangebot, das die Bahn vor allem in Kooperation mit den Österreichischen Bundesbahnen anbietet, ändert sich nichts.

Flexpreis und Bahncard 100 werden teurer



Wer künftig mit einem Flexpreis-Ticket unterwegs sein will, muss tiefer in die Tasche greifen als bisher. Nach Angaben der Bahn steigen die Preise durchschnittlich um 5,9 Prozent. Mit einem Flexpreis-Fahrschein können Kunden am Tag auf der jeweiligen Verbindung jeden beliebigen Fernzug nehmen, sind also flexibler. Die sogenannten Spar- und Supersparangebote bleiben unverändert. Die Einstiegspreise liegen weiter bei 17,99 Euro für die Superspar-Tickets sowie 21,99 Euro für die Spartickets.

Ein Plus von durchschnittlich 6,6 Prozent kündigte die Bahn für die Bahncard 100 an, mit der Reisende so oft wie sie möchten mit allen DB-Zügen fahren können. Die reguläre Bahncard 100 für die zweite Klasse liegt dann beispielsweise für ein Jahr bei 4.899 Euro, wer erste Klasse reisen will, muss 7.999 Euro zahlen.

Wann kommt der Zug? Die weißen Pläne bleiben erst einmal hängen

Verschwinden sie - oder doch nicht? Um die weißen Ankunftspläne in den Bahnhöfen der Deutschen Bahn gab es Ende November viel Wirbel. Erst kündigte der Konzern an, zum Fahrplanwechsel auf die Aushänge zu verzichten. Nur zwei Tage später machte die Bahn nach deutlicher Kritik unter anderem von Fahrgastvertretern einen Rückzieher. Die Ankunftspläne bleiben - zumindest vorerst.

Täglich 30.000 Fahrgäste: Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin

Die Deutsche Bahn und ihre Fahrgäste haben damit zu kämpfen, dass viele Züge ihr Ziel nicht pünktlich erreichen. Der Konzern führt das vor allem auf ein veraltetes und marodes Schienennetz zurück - und will das Netz mit einer Generalsanierung wieder auf Vordermann bringen. Der erste Streckenabschnitt zwischen Frankfurt und Mannheim ist gerade fertig geworden. Im kommenden Jahr soll die deutlich komplexere Modernisierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin folgen.

Die Bauarbeiten sollen im August beginnen und bis April 2026 andauern. Die Strecke zwischen Hamburg und Berlin wird während dieser Zeit komplett gesperrt. Der Güter- und Personenverkehr wird weitläufig umgeleitet.

Der stark befahrene Korridor, auf dem täglich rund 30.000 Fahrgäste unterwegs sind, ist Teil eines großangelegten Sanierungsprogramms der Deutschen Bahn./wim/DP/men