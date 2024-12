Verdoppelt sich diese deutsche Tech-Aktie in 2025?

Unter den deutschen Nebenwerten erlebte United Internet ein 2024 zum Vergessen. Seit Anfang steht die Aktie mit über 32 Prozent in der Kreide.

So langsam richten sich die Blicke von der laufenden Jahresendrallye auf die möglichen Gewinner für das Jahr 2025. Dabei nehmen Experten vor allem die Werte in den Blick, die bei der diesjährigen Marktrallye zu kurz gekommen sind. Im DAX sind die Verlierer des Jahres vor allem bei Bayer, VW und Sartorius zu finden.

Der Telekommunikations- und Internetdienstleistungskonzern hat vier Geschäftsbereiche: Consumer Access (1&1), Business Access (Versatel), Consumer Applications (GMX, Web.de) und Business Applications (IONOS). Während 1&1 und IONOS zusammen rund 80 Prozent des EBITDA ausmachen, deckt der aktuelle Börsenwert von United Internet laut Warburg-Analysten lediglich den Wert dieser beiden Segmente ab.

Mittlerweile ist die Aktie offenbar so tief gesunken, dass Investoren zwei Unternehmensbereiche umsonst bekommen. Das schreiben die Analysten von Warburg Research in einem neuen Report zur Aktie. Für sie ist die United-Internet-Aktie eine ihrer "best ideas" für das Jahr 2025.

Die Experten heben hervor, dass das Unternehmen aktuell massiv unterbewertet ist, insbesondere aufgrund der Unsicherheiten rund um den Aufbau des eigenen Mobilfunknetzes der Tochtergestellschaft 1&1. United hält fast 80 Prozent der Anteile an 1&1.

Warburg rechnet vor: Der derzeitige Marktwert von United Internet bewertet das Unternehmen mit einem EV/EBITDA-Multiple von lediglich 4,8x für 2024, während der Durchschnitt der letzten zehn Jahre bei 15,4x lag. Dieses Missverhältnis spiegelt die Skepsis der Anleger wider, die durch verpasste Ziele von 1&1 und unklare Investitionsprognosen genährt wird. Die Aktie verlor seit Jahresbeginn 25,7 Prozent, die Tochter 1&1 sogar 32 Prozent.

Doch laut Warburg steht 2025 ein Wendepunkt bevor: Im ersten Halbjahr entscheidet die Bundesnetzagentur, wie das dringend benötigte Low-Band-Spektrum verteilt wird – ein Schlüsselfaktor für das neue 1&1-Mobilfunknetz. Zudem schreitet die Migration der Kunden vom Telefonica-Netz auf das eigene ORAN-Netz voran, unterstützt durch National Roaming von Vodafone. Dies könnte signifikante Kosteneinsparungen bringen, die ab 2025 stärker sichtbar werden. Warburg geht davon aus, dass der Investitionshöhepunkt in diesem Jahr erreicht wird und sich die Prognosen für 2026 verbessern.

Warburg bewertet die Aktie auf Basis eines DCF-Modells mit einem fairen Wert von 37,30 Euro und einer Sum-of-the-Parts-Bewertung von 38,40 Euro – deutlich über dem aktuellen Kursniveau von knapp 18 Euro. Der Markt unterschätzt laut der Analyse vor allem die Wachstumsaussichten und das Potenzial zur Kostenoptimierung.

Die Experten fassen zusammen: "Mit den bevorstehenden Entscheidungen und operativen Fortschritten sehen wir für United Internet im kommenden Jahr nicht nur weniger Unsicherheiten, sondern auch erhebliches Aufwärtspotenzial." Ein Grund mehr, die Aktie wieder genauer unter die Lupe zu nehmen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion