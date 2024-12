Lynas & MP Materials: Kursexplosion oder Finger weg?

Die meisten Seltenen Erden werden in China produziert, das weltweit eine dominierende Rolle in der Produktion und Verarbeitung dieser kritischen Rohstoffe einnimmt. Im Jahr 2023 stammten etwa 70 % der globalen Produktion von Seltenen Erden aus China. Darüber hinaus kontrolliert das Land über 85 % der weltweiten Kapazitäten zur Weiterverarbeitung und Veredelung von Seltenen Erden, was es zu einem Schlüsselakteur in der Lieferkette macht.

Geht es um das Thema Seltene Erden, so hat China hier wirklich ein richtiges Pfund in der Hand. Bislang droht Peking nur damit, die wirklich wichtigen Metalle dieser Gruppe einzuschränken. Eskaliert der Handelskrieg wieder, wenn Donald Trump Präsident wird, dann könnten die Aktien von Lynas und MP Materials wieder ins Rampenlicht rücken, wenn China hier seine dominante Rolle ausspielt.

Globale Produktion nach Ländern (Stand 2023):

1. China: ~70 % der globalen Produktion

Wichtige Förderregionen: Innere Mongolei, Sichuan, Fujian.

Führend in der Verarbeitung und Herstellung von Hightech-Produkten wie Magneten.

2. USA: ~15 %.

Hauptsächlich durch die Mountain Pass Mine (Kalifornien), betrieben von MP Materials.

Verarbeitungskapazitäten noch begrenzt, Rohstoffe werden oft nach China exportiert.

3. Australien: ~10 %.

Produzent wie Lynas Rare Earths, mit der Mount Weld Mine als Kernbetrieb.

4. Myanmar: ~3 %.

Förderland mit wachsenden Exporten nach China.

5. Andere Länder: ~2 %.

Kanada, Brasilien, Indien und Vietnam bauen ihre Kapazitäten langsam aus.

Zieht Peking die Zügel wirklich an, dann muss natürlich Ersatz her. Daher stehen bei solchen Maßnahmen aus dem Reich der Mitte sofort zwei Explorer im Mittelpunkt. Lynas Rare Earths und MP Materials.

Lynas Rare Earths, WKN: 871899

Lynas Rare Earths Limited ist ein führender Anbieter von seltenen Erden und hat seinen Hauptsitz in Australien. Das Unternehmen ist einer der wenigen Produzenten außerhalb Chinas und spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Lieferkette für diese kritischen Rohstoffe. Lynas betreibt die größte seltene-Erden-Mine der Welt, die Mount Weld-Mine in Western Australia, sowie eine Aufbereitungsanlage in Malaysia. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Förderung und Verarbeitung von seltenen Erden wie Neodym und Praseodym, die essenziell für Haightech-Anwendungen wie Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und elektronische Geräte sind.

MP Materials, WKN: A2QHVL

MP Materials Corp., mit Hauptsitz in Las Vegas, USA, ist ein führendes Unternehmen für seltene Erden in Nordamerika. Es betreibt die Mountain Pass Mine in Kalifornien, die die einzige aktive Mine für seltene Erden in den Vereinigten Staaten ist. Das Unternehmen ist bestrebt, die gesamte Lieferkette für seltene Erden in den USA zu stärken, indem es Bergbau, Verarbeitung und Magnetherstellung integriert. MP Materials liefert Rohstoffe für die Produktion von Permanentmagneten, die in Technologien wie Elektrofahrzeugen, Robotik und erneuerbaren Energien unverzichtbar sind.

Wie die Charts der beiden Aktien zeigen, ziehen beide immer an, wenn China mit dem Säbel rasselt. Da im Anschluss das ganze Theater wieder nachlässt und kein Konzern ganz laut nach Nachschub schreit, werden die Spitzen im Nachgang oft wieder verkauft. So lief es auch vor rund zwei Wochen. Da hat in Peking den Export von Mineralien wie Gallium, Germanium und Antimon eingeschränkt. Diese Rohstoffe sind essenziell für die Halbleiterproduktion und haben auch strategische Bedeutung im militärischen Bereich. Die Maßnahme wird als Reaktion auf die jüngsten US-Exportkontrollen im Halbleitersektor gesehen. Allerdings haben weder Lynas noch MP Materials etwas mit der Produktion dieser Seltenen Metalle zu tun. Daher ist Kursanstieg auch schnell wieder abgeebbt.

Mein Tipp: Für die Anleger ergibt sich eine neue Chance. Wer daran glaubt, dass Donald Trump die Zollschrauben für China weiter anzieht und Peking eine seiner letzten Karten zieht und den Export von Seltenen Erden weiter anzieht, der hat jetzt eine gute Gelegenheit sich zu positionieren.

Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass die Spekulation rein auf einer möglichen Reaktion aus Peking beruht. Die Fundamentaldaten rücken in den Hintergrund. Geht es danach, so bietet sich nur Lynas aus Australien an. Der Konzern arbeitet schon profitabel und mit einem geschätzten KGV von 39 für das laufende und rund 18 für das kommende Geschäftsjahr, kann eine Investition auch vertreten werden, ohne das Donald Trump weiteres Öl ins Feuer gießt.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

