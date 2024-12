Korbinians Kolleg mit Referent Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest im Spa & Resort Bachmair Weissach, 13.12.2024 (FOTO)

WEISSACH / ROTTACH-EGERN (ots) - "Deutschlands Wirtschaft am Scheideweg":

Clemens Fuest skizziert beim Korbinians Kolleg im Spa & Resort Bachmair Weissach

Wege aus der Krise



Deutschland steht wirtschaftlich vor großen Herausforderungen, aber es gibt Wege

aus der Krise - das war die zentrale Botschaft von Prof. Dr. Dr. Clemens Fuest,

Präsident des ifo Instituts, bei seinem Vortrag vor über 300 Gästen im Spa &

Resort Bachmair Weissach. Beim Korbinians Kolleg analysierte der führende Ökonom

mit schonungsloser Präzision, wie die deutsche Wirtschaft wieder auf Kurs

gebracht werden kann. Seine Diagnose: Stagnation statt Wachstum, rückläufige

Investitionen und eine alternde Gesellschaft, die den Arbeitsmarkt zunehmend

belastet. "Wir stecken fest, während andere Länder in Europa wachsen", stellte

Fuest fest und machte klar, dass staatliche Förderungen die Probleme nur

kaschieren. Besonders alarmierend: Trotz steigender Erwerbstätigenzahlen sinken

die Arbeitsstunden, weil viele in Teilzeit arbeiten. Die Balance zwischen Arbeit

und Freizeit hat sich in Deutschland grundlegend verschoben. Für Fuest ist klar:

"Es muss sich wieder lohnen, zu arbeiten."







Deutschlands dringenden Handlungsbedarf. Produktionsstätten würden ins Ausland

verlagert, während Deutschland sich vor allem auf mittlere Technologien wie

Maschinenbau und Automobilindustrie konzentriert. Wachstumschancen sieht er in

der stärkeren Nutzung von Technologien - nicht nur in ihrer Entwicklung. Dennoch

bleibt er realistisch: "Deutschland verändert sich vom Produktionsland hin zur

Forschung und Entwicklung, aber wir sind noch weit davon entfernt, Europa zu

einem der produktivsten, wissensbasierten Wirtschaftsräume zu machen."



Um der wirtschaftlichen Stagnation zu entkommen, präsentierte Fuest eine klare

wirtschaftspolitische "Agenda 2030", die er vor allem an die künftige

Bundesregierung adressierte. Zunächst müsse vermieden werden, weiteren Schaden

anzurichten - etwa durch Maßnahmen wie Vermögenssteuer oder Mietpreisdeckel, die

Investitionen weiter ausbremsen könnten. Die Wehrhaftigkeit Deutschlands müsse

gestärkt werden, von höheren Rüstungsausgaben über Cybersicherheit bis hin zum

Schutz kritischer Infrastruktur. Gleichzeitig sei es entscheidend,

Arbeitsanreize zu schaffen - durch eine Reform des Steuer- und Transfersystems,

eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie gezielte Förderung der

Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Um den Standort Deutschland attraktiver zu Seite 2 ► Seite 1 von 3



Auch bei den Unternehmensinvestitionen sieht der einflussreichste ÖkonomDeutschlands dringenden Handlungsbedarf. Produktionsstätten würden ins Auslandverlagert, während Deutschland sich vor allem auf mittlere Technologien wieMaschinenbau und Automobilindustrie konzentriert. Wachstumschancen sieht er inder stärkeren Nutzung von Technologien - nicht nur in ihrer Entwicklung. Dennochbleibt er realistisch: "Deutschland verändert sich vom Produktionsland hin zurForschung und Entwicklung, aber wir sind noch weit davon entfernt, Europa zueinem der produktivsten, wissensbasierten Wirtschaftsräume zu machen."Um der wirtschaftlichen Stagnation zu entkommen, präsentierte Fuest eine klarewirtschaftspolitische "Agenda 2030", die er vor allem an die künftigeBundesregierung adressierte. Zunächst müsse vermieden werden, weiteren Schadenanzurichten - etwa durch Maßnahmen wie Vermögenssteuer oder Mietpreisdeckel, dieInvestitionen weiter ausbremsen könnten. Die Wehrhaftigkeit Deutschlands müssegestärkt werden, von höheren Rüstungsausgaben über Cybersicherheit bis hin zumSchutz kritischer Infrastruktur. Gleichzeitig sei es entscheidend,Arbeitsanreize zu schaffen - durch eine Reform des Steuer- und Transfersystems,eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie gezielte Förderung derZuwanderung in den Arbeitsmarkt. Um den Standort Deutschland attraktiver zu