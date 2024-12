Vonovia legt Abfindung für Deutsche-Wohnen-Aktionäre fest

Irgendwie kann man sich nicht des Eindrucks erwähren, dass der Gutachter hier ein Markt-VWAP der letzten Wochen errechnet hatAuf Basis eines VNA Schlusskurses von 31,04 € entsprechen 0,7947 VNA jedenfalls einem DWNI Gegenwert von 24,67 €, und damit minimal über dem 24,4er Schlusskurs.Dem stehen nun 1.22 € sicherer Dividende (Ausgleichszahlung) gegenüber. Fällt VNA nicht und handelt DWNI genau zum rechnerischen Wert entsprechen 24,67 einer Dividendenrendite von 4,95%. Aufgrund des Fakts, dass VNA-Bonds zu 3.2-4.05% rentieren (5yr-27yr), erscheint DWNI doch nun - bei Beibehaltung des Börsenlistings - auch auf Basis dieser mangelhaften Gutachterrechenergebnisse ein Kurspotential von bis zu 20% zu haben.5-10% (oder 1-2 € je DWNI Aktie) wird allein schon der Gegenwert des Spruchstellen-Nachbesserungsrechts sein, so dass DWNI Montag eher bei 25,50 - 26,50 € auf Basis eines unveränderten VNA Kurses handeln wird. Mittelfristig wären dann steigede Aufschläge realistisch, besonders, sobald die Einreichung in den BuG möglich sein wird (weil dann viele einreichen und mit Cash (nach VNA Verkauf) zurück in den DWNI-Markt kommen für weitere Käufe).Mein base case bleibt, dass Buch das Spielchen via Delisting unmöglich macht und kurzfristig nachlegt. Aber man muss sich ja für alle Varianten wapnen.