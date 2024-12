Goldpreis könnte bald eskalieren. Diese Goldaktie ist besser als Barrick Gold 

Am Donnerstag (12. Dezember) wurden die November-Daten zur Entwicklung der US-Erzeugerpreise veröffentlicht. Der Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen legten daraufhin weiter zu. Der US-Dollar bekam Oberwasser. Gold und andere Metalle, wie Silber und Kupfer, reagierten mit Preisrückgängen. Im Kommentar „Die Fed hat das letzte Wort - Silberpreis scheitert an entscheidender Stelle. Produzentenaktien brechen ein“ wurden die Entwicklungen am Anleihenmarkt und am Devisenmarkt und die Auswirkungen auf die Edelmetalle ausführlich thematisiert. Auch interessant - Während die Edelmetalle aktuell etwas durchatmen, macht sich Brent Oil zum Sprung bereit. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Das könnte bald knallen Brent Oil in banger Erwartung. Stehen BP, Shell & Co. vor einem Abverkauf?“

Fed-Termin hat richtungsweisenden Charakter für Gold

Die Anspannung ist groß, denn die Fed wird am kommenden Mittwoch (18. Dezember) nicht nur die Leitzinsentscheidung als solches bekanntgeben. Nicht minder spannend sind die Projektionen der Fed im Hinblick auf die von ihr erwartete Entwicklung der Wirtschaft, der Inflation und der Zinsen im kommenden Jahr und in den Folgejahren. Welche Veränderungen gibt es zur vorherigen Projektion aus dem September?

Gold am Scheideweg

Mit dem Fed-Termin am Mittwoch muss der Goldpreis noch eine gewaltige Klippe vor dem Jahreswechsel umschiffen. Vor allem den Projektionen kommt eine große Bedeutung zu. Sie bergen das größte Überraschungspotenzial und könnten so knackige Bewegungen in jedwede Richtung auslösen. Der aktuell zu beobachtende Rücksetzer sollte noch nicht überbewertet werden. Zum einen ist noch nichts Gravierendes passiert, zum anderen ist es sicherlich nicht die schlechteste Ausgangslage, wenn Gold mit einer gedämpften Erwartungshaltung in den Fed-Termin geht. Zusammengefasst: Noch gibt es überhaupt keinen Anlass, an dem übergeordneten Preisziel von 3.000 US-Dollar zu rütteln. Auf mittlere Sicht könnte der aktuelle Rücksetzer somit Chancen kreieren.

Favorit auch 2025 - Diese Goldaktie ist besser als Barrick Gold

Der kanadische Goldproduzent Agnico Eagle Mines gehört aktuell zu den fundamental stärksten Unternehmen, die der Sektor zu bieten hat. Die exzellente Kursentwicklung der Aktie belegt dieses auf eindrucksvolle Art und Weise. Mit der Performance stellte Agnico Eagle Mines auch Barrick Gold und Newmont Corp. in den Schatten.

Dass die Kanadier ambitioniert sind, unterstreicht auch die jüngste Übernahme. Für 204 Mio. CAD in bar übernahm Agnico Eagle Mines den kanadischen Goldexplorer O3 Mining. O3 Mining nennt wiederum die Marban-Alliance-Liegenschaft sein Eigen; inkl. der Marban-Goldlagerstätte, deren Exploration bereits recht weit fortgeschritten ist. Die O3-Mining-Liegenschaft befindet sich wiederum in unmittelbarer Nähe zum bekannten Canadian-Malartic-Komplex von Agnico Eagle Mines. Das vorhandene Synergiepotenzial ist somit beachtlich.

In den letzten Monaten verzeichnete die Aktie von Agnico Eagle Mines einen starken Kursanstieg. Wie zuvor erwähnt, ließ Agnico Eagle Mines damit auch die nach Produktionsmenge größeren Mitbewerber Barrick Gold und Newmont hinter sich. Nun sollte man nicht den Fehler machen, die Kursgewinne der Vergangenheit in die Zukunft vorzutragen, doch weder aus fundamentaler noch aus charttechnischer Sicht spricht aktuell etwas dagegen, dass Agnico Eagle Mines nicht auch in 2025 von den Marktakteuren favorisiert wird. Dreistellige Aktienkurse dürften nur eine Frage der Zeit sein.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

