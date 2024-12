Mercedes, Zalando, Broadcom – das war die Woche

Portal „FR“: Herr Molnar, die vergangene Woche brachte neue Rekorde für den DAX. Welche Aktien bewegten den Markt?

Jürgen Molnar: Münchener Rück bleibt ein Zugpferd des DAX. Die Prognose der Münchener Rück ist ein starkes Signal für die Branche. Ein erwarteter Nettogewinn von sechs Milliarden Euro – das sind 20 % mehr als in diesem Jahr – zeigt, wie solide das Geschäftsmodell der Rückversicherung auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld funktioniert. Besonders die gute Prämien-Kosten-Quote sorgt für kontinuierliches Wachstum, das auf verlässlichen Grundlagen ruht.

FR: Mercedes setzt trotz schleppender Nachfrage weiterhin auf die Elektromobilität. Wie beurteilen Sie diesen Kurs?

Molnar: Mercedes bleibt bei der Elektro-Offensive konsequent, auch wenn die Zahlen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Das unterstreicht die langfristige Verpflichtung des Unternehmens zur Dekarbonisierung. Allerdings haben sie recht, wenn sie auf notwendige Kaufanreize hinweisen. Ohne diese könnte es schwierig werden, die Kundennachfrage nachhaltig zu steigern. Der Markt braucht hier klare und langfristige Signale von der Politik.

FR: Zalando steht wegen des Übernahmeangebots für About You in den Schlagzeilen. Die Aktie fiel zurück Ist das gerechtfertigt?

Molnar: Die Marktreaktion zeigt, dass Anleger kurzfristig skeptisch sind. Der hohe Aufschlag von 60 % auf den aktuellen Kurs von About You mag überraschend sein, doch langfristig könnte der Zusammenschluss sinnvoll sein. Zalando hat dieses Jahr mit einem Plus von 60 % bereits eine starke Performance hingelegt, sodass Anleger aktuell auch Gewinne mitnehmen. Der Deal könnte jedoch für weiteres Wachstum und Fantasie in der Aktie sorgen, wenn die Integration gelingt.

FR: Beim Medizinsoftware-Anbieter Compugroup Medical scheint CVC Capital auf Schnäppchenjagd zu sein. Wie bewerten Sie das Übernahmeangebot?

Molnar: Das Angebot von 22 Euro je Aktie wirkt auf den ersten Blick attraktiv, liegt aber deutlich unter früheren Höchstständen. Für bestehende Anleger bleibt ein bitterer Beigeschmack, vor allem weil ein Delisting geplant ist und damit mögliche Turnaround-Chancen entfallen. Für CVC Capital ist es eine günstige Gelegenheit. Für die Anleger hingegen dürfte es eher ein schwacher Trost sein.

FR: Blicken wir in die USA. Broadcom hat erneut beeindruckende Zahlen vorgelegt, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz. Was bedeutet das für die Branche?

Molnar: Broadcoms Umsatz- und Gewinnwachstum spiegelt die immense Nachfrage nach KI-Chips wider. Der Nettogewinn von 4,3 Milliarden Dollar im vierten Quartal und die Umsatzprognose für das kommende Quartal über den Analystenerwartungen zeigen, dass das Unternehmen hervorragend positioniert ist, um von der KI-Revolution zu profitieren. Die Zahlen unterstreichen, wie zentral KI für die Zukunft der Halbleiterindustrie ist.