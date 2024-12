Vonovia legt Abfindung für Deutsche-Wohnen-Aktionäre fest

Also, dass die genannte VNA-Anleihe DE000A30VQB2 eher um 3.3% laufende Rendite handelt, wurde ja schon drauf hingewiesen...So gesehen ergäbe sich ein theor. Kurspotential bis über 30 €, das wird aber auf Sicht der nächsten Monate sicherlich nicht erreicht. Fallen die Leitzinsen aber tatsächlich unter 2% bis Herbst nächsten Jahres und kommt der Immomarkt wieder in Gang ist das 2026 und ff. durchaus vorstellbar (selbst ohne steigenden VN Kurs).Ansonsten wagen ich über die bereits getätigten Aussagen zum morgigen Kurs keine Aussagen. Erstmal möchte ich sehen, ob nicht bis 09:00 zum XTR-Start nicht doch noch ne Delisting-Ankündigung kommt (wenn macht sie jedenfalls nur jetzt bis max. die nächsten 3 Monate Sinn). Das würde ja alles über den Haufen werfen...Ansonsten möchte ich noch an den Kursverlauf im September erinnern: es war nicht unbedingt klug zu kaufen, als es alle wollten. Also startet sie (ohne weitere News) sehr fest, sollte man sich von einer Euphorie nicht unbedingt anstecken lassen. DWNI gibt es auch noch in ein paar Wochen zu kaufen und im September dachten die 27-28 € Käufer sicherlich auch nicht, dass sie sie auch noch zu 22,6 € hätten kaufen können. Manchmal fängt auch der geduldige Vogel den Wurm... also Obacht, nicht zu überzahlen!