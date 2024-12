Eine Luxuslimousine auf der Auto Guangzhou 2024

Mit einer Länge von 5,32 Metern und einem Radstand von 3,26 Metern bietet der HONGQI Guoya eine souveräne Straßenpräsenz und einen geräumigen Innenraum. Die Frontpartie weist einen vertikalen Kühlergrill auf, der von schlanken LED-Scheinwerfern flankiert wird und ein modernes, aber wiedererkennbares Erscheinungsbild erzeugt. Das stromlinienförmige Seitenprofil betont die Aerodynamik und trägt zu einer besseren Effizienz und Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten bei. Am Heck sorgen die horizontalen Rückleuchten mit LED-Streifen für ein stimmiges und zeitgemäßes Design. Diese Kombination aus durchdachten Proportionen und funktionalen Details sorgt dafür, dass der Guoya sowohl optisch ansprechend als auch zweckmäßig gestaltet ist.

CHANGCHUN, China, 15. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Auf der 22. Auto Guangzhou 2024 stellte HONGQI, die „World's New Luxury"-Automobilmarke, stolz ihre neueste Kreation vor — den Guoya. Mit seinem Design, das Tradition und Moderne, sorgfältige Handwerkskunst und starke Leistung vereint, löste der Guoya bei den Teilnehmern der Veranstaltung lebhafte Diskussionen aus.

Im Innenraum des Guoya stehen Komfort und Zweckmäßigkeit für die Passagiere im Vordergrund. Hochwertige Materialien, darunter Soft-Touch-Oberflächen und Premium-Leder, werden mit einem durchdachten Layout kombiniert, um einen einladenden und funktionalen Raum zu schaffen. Die verstellbaren Sitze und die individuell anpassbare Ambiente-Beleuchtung sorgen für ein Gefühl der Individualität, während die geräumige Kabine allen Passagieren auf langen Fahrten Komfort bietet.

Der Guoya integriert modernste intelligente Fahrtechnologien und bietet eine harmonische Mischung aus Sicherheit, Leistung und Fahrspaß. Sein fortschrittliches Allradsystem sorgt für optimale Traktion und Handling unter verschiedensten Bedingungen. Das AR-HUD (Augmented Reality Heads-Up Display) projiziert Fahrdaten in Echtzeit auf die Windschutzscheibe und erhöht damit sowohl die Sicherheit als auch die intuitive Navigation. Diese Innovationen in Verbindung mit anderen hochmodernen Merkmalen verleihen dem Guoya ein unvergleichliches Fahrgefühl und einen hohen Komfort. Unter der Haube wird der Guoya von dem leistungsstärksten Antriebsstrang seiner Klasse, einem V6TD/V8TD + HEV, und einem intelligenten Allradantrieb angetrieben, der für eine atemberaubende Leistung und mühelose Fahrkontrolle sorgt. Sein 8-Gang-Automatikgetriebe verbessert die Fahrdynamik, während die fortschrittliche Sicherheitsausstattung mit neun Airbags und intelligenter Fahrunterstützung die Sicherheit aller Insassen in den Vordergrund stellt.

Der Guoya, der sein Debüt auf dem Goodwood Festival of Speed und dem Pariser Autosalon 2024 feierte, hat bereits weltweites Medieninteresse geweckt. Als Meisterwerk der Ingenieurskunst unterstreicht er die Stärke von HONGQI auf dem Gebiet der Entwicklung und Produktion von Luxusfahrzeugen. In Zukunft wird die Marke HONGQI ihre Flaggschiffmodelle auf weiteren internationalen Automobilausstellungen präsentieren, um ihre Präsenz auf den Überseemärkten zu verstärken und dem globalen Publikum die Möglichkeit zu geben, den innovativen Luxus chinesischer Automobilinnovationen zu erleben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2580740/image_5028817_38742528.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wir-stellen-den-hongqi-guoya-vor-eine-luxuslimousine-auf-der-auto-guangzhou-2024-302332005.html