Abdullah Abdin Ready Mix Concrete wird das erste CSC-zertifizierte Transportbetonunternehmen in der MENA-Region

TABUK, Saudi-Arabien, 15. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Abdullah Abdin Ready-Mix Concrete ist stolz darauf, die Zertifizierung des Concrete Sustainability Council (CSC) bekannt zu geben. Dieser Meilenstein macht das Unternehmen zu einem führenden Anbieter für nachhaltiges Bauen in der MENA-Region. Mit dieser Anerkennung ist Abdullah Abdin Ready-Mix Concrete das erste Transportbetonunternehmen in der MENA-Region – und das erste außerhalb Europas, Südamerikas und der Türkei – das diese angesehene Zertifizierung erhält.

Festigung der Position als Branchenführer in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation

Die CSC-Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Abdullah Abdin, fortschrittliche Nachhaltigkeitspraktiken einzuführen und einen höheren Standard für ökologische und soziale Verantwortung zu setzen. Sie spiegelt das Engagement des Unternehmens für die saudi-arabische Vision 2030 wider und stärkt seine Position als zukunftsorientierter Marktführer im Bausektor.

Der Concrete Sustainability Council (CSC) wurde 2017 als globale Initiative zur Unterstützung der Sustainable Development Goals (SDGs) in der Betonbranche ins Leben gerufen und ist das einzige global anwendbare Zertifizierungssystem für Transport- und Fertigbeton. Mit 1.288 aktiven zertifizierten Anlagen in 25 Ländern wird die CSC-Zertifizierung von führenden Labels für grünes Bauen wie LEED und BREEAM anerkannt.

Um diesen Erfolg zu feiern, fand heute in den Räumlichkeiten des Unternehmens in Sharma, NEOM, eine Preisverleihung statt, bei der namhafte Vertreter der Branche und die Partner des Unternehmens zusammenkamen, um diese bedeutende Leistung zu würdigen, die ähnliche Bemühungen in der gesamten Region inspirieren soll.

„Dieser Meilenstein zeigt unser Engagement, die Führungsrolle Saudi-Arabiens im Bereich der nachhaltigen Entwicklung voranzutreiben", sagte Tariq Abdullah Abdin, CEO von Abdullah Abdin Ready-Mix Concrete. „Als erstes Unternehmen in der Region, das diese Zertifizierung erhalten hat, möchten wir den Standard für umweltbewusstes Bauen setzen und gleichzeitig zu den ehrgeizigen Zielen der Vision 2030 des Königreichs beitragen und die Erwartungen unserer Partner erfüllen, insbesondere bei Giga-Projekten, bei denen NEOM eine Vorreiterrolle einnimmt."