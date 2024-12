Plaquemines LNG von Venture Global erreicht historische erste LNG-Produktion

„Venture Global ist stolz darauf, über ein Weltklasseteam zu verfügen, das sich voll und ganz der Aufgabe unseres Unternehmens verschrieben hat, durch Innovation zuverlässiges, kostengünstiges LNG für die Welt bereitzustellen. Dank ihrer harten Arbeit und ihres Engagements löst Venture Global unser Versprechen ein, dringend benötigtes LNG an unsere Verbündeten zu liefern und die globale Energiesicherheit und -zuverlässigkeit zu stärken. Wenn die erste LNG-Produktion in Plaquemines in diesem Tempo erreicht wird, können die Vereinigten Staaten der weltweit führende Exporteur von LNG bleiben. Mit den bestehenden und geplanten Anlagen ist Venture Global bereit, 50 Milliarden Dollar in Energieprojekte in den Vereinigten Staaten zu investieren, die Arbeitsplätze schaffen, die lokale Wirtschaft unterstützen, die Handelsbilanz stärken und die dringend benötigten LNG-Lieferungen aus den USA an unsere Verbündeten freisetzen werden", so Venture Global CEO & Co-Founder Mike Sabel.

Plaquemines LNG hat im Mai 2022 eine endgültige Investitionsentscheidung für Phase eins und im März 2023 für Phase zwei getroffen. Aufgrund der einzigartigen Konfiguration und Bauweise von Venture Global wird Plaquemines LNG produzieren und exportieren, während der Bau und die Inbetriebnahme der restlichen 36 Züge des Projekts und der zugehörigen Anlagen fortgesetzt werden. Dadurch wird eine erhebliche zusätzliche LNG-Versorgung der USA um Jahre schneller als bei allen anderen neuen LNG-Lieferanten für den schnell wachsenden Weltmarkt ermöglicht. Dieses zusätzliche Angebot hat sich für die Vereinigten Staaten als wertvoller geopolitischer Vorteil erwiesen, insbesondere in den letzten Jahren, in denen die globalen LNG-Märkte historisch eng waren und sich Projekte verzögerten.

Über Venture Global

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem Flüssigerdgas (LNG), das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasvorkommen stammt. Das Geschäft von Venture Global umfasst die gesamte LNG-Lieferkette, einschließlich LNG-Produktion, Verschiffung und Regasifizierung. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion von LNG. Die zweite Anlage des Unternehmens, Plaquemines LNG, wird im Dezember 2024 erstmals LNG produzieren. Das Unternehmen baut und entwickelt derzeit eine nominale Produktionskapazität von über 100 MTPA, um der Welt saubere, erschwingliche Energie zu liefern. Venture Global entwickelt Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -absorption (CCS) in jeder seiner LNG-Anlagen.

