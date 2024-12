Gewinner der "2024 DEI Employer® Awards" und Liste der "2024 Top 100 DEI Employer®" bekannt gegeben

Shanghai (ots/PRNewswire) - SHANGHAI, 15. Dezember 2024 /PRNewswire/ - DieGewinner der "2024 DEl Employer® Awards", die vom Employer Branding Institute,einer führenden Organisation für die Kommunikation von Arbeitgebermarken,veranstaltet werden, wurden offiziell in China bekannt gegeben. Bei derdiesjährigen Preisverleihung wurden die Unternehmen anhand von 10Schlüsselkategorien, 21 Dimensionen und 103 Indikatoren für ihre DEl-Praktikenumfassend bewertet. Die folgenden herausragenden Unternehmen konnten sichletztendlich von der Konkurrenz abheben und wurden als vorbildliche Arbeitgeberin den Bereichen Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion ausgezeichnet. Am26. August fand in Dunhuang in der chinesischen Provinz Gansu die feierlicheVerleihung der "2024 DEl Employer@ Awards" statt, die von derPremium-Spirituosenmarke Remy Cointreau gesponsert wurde. Außerdem wurde am 20.November 2024 offiziell die Liste der "2024 Top 100 DEl Employer®"veröffentlicht.Die "2024 DEI Employer® Awards" und die Liste der "2024 Top 100 DEI Employer®"folgen dem Prinzip, die "Best DEI Employers" zu ermitteln, mit dem Ziel,Unternehmen zu ehren, die in den Bereichen Vielfalt, Gleichberechtigung undInklusion (DEI) bemerkenswerte Erfolge erzielt haben. Während des achtmonatigenBewerbungsverfahrens gingen 542 Bewerbungen namhafter nationaler undinternationaler Unternehmen ein, darunter von Mercedes-Benz, HSBC China, LindeGreater China, Sanofi, Bayer China, L'Oréal (China), Mondelez China, MarriottInternational, Miniso, Eaton China usw. Aus über 50 Ländern und Regionen und aus97 Branchen reichten diese Unternehmen beachtliche 35.673 Bewerbungsunterlagenzur Prüfung ein. Die Auszeichnungen heben führende Unternehmen auf demchinesischen Markt hervor, die sich durch innovative, systematische undumfassende DEI-Praktiken (Diversity, Equity, and Inclusion) auszeichnen unddamit sowohl intern als auch extern eine bedeutende Wirkung erzielen.