Der Eröffnungstag des International MICE Summit (IMS) bietet Veränderungen und 19 Ankündigungen, um das Wachstum der Veranstaltungsbranche im Königreich zu fördern

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -



- Drei der weltweit führenden Professional Exhibition Organizations (PEOs) haben

die Eröffnung von Büros und Niederlassungen in Saudi-Arabien angekündigt,

wobei 12 neue Veranstaltungen im Jahr 2025 anlaufen werden

- Diese Ankündigungen standen im Mittelpunkt des Eröffnungstages des

International MICE Summit, bei dem 1.000 Führungskräfte aus mehr als 70

Ländern zusammenkommen, um die Zukunft der Branche zu gestalten.



Der erste International MICE Summit (IMS24) hat mit 19 wichtigen Ankündigungen

an einem aktionsreichen Eröffnungstag einen Wandel in der Meeting-, Incentive-,

Konferenz- und Ausstellungsbranche (MICE) bewirkt und neue führende

Ausstellungen nach Saudi-Arabien gebracht.







kündigten die Eröffnung neuer Büros in Saudi-Arabien an, um die bedeutenden

Wachstumspläne des Königreichs für Veranstaltungen im kommenden Jahrzehnt zu

unterstützen.



Zwölf neue Großveranstaltungen wurden angekündigt, um Veranstaltungen wie

Money20/20 (Informa/Tahaluf), FIBO (RX Global), World Refining Technology

Congress, Advanced Therapies Week, Fire Department and Emergency Services

Conference (Clarion), FSB Sports Show und International Hardware Show

(Koelnmesse/DMG), HOST (Fiera Milano), ArabLab (Terrapin), Saudi Muscle Show

(Italian Exhibition Group) und World Industrial Materials und World Advanced

Packaging, Printing & Plastics (KAOUN) nach Saudi-Arabien zu bringen.



"Der erste Tag des International MICE Summit war ein enormer Erfolg: Drei der

zehn weltweit führenden professionellen Veranstaltungsorganisatoren eröffneten

Büros in Saudi-Arabien, 12 neue Veranstaltungen wurden ins Leben gerufen und

zahlreiche Vereinbarungen unterzeichnet, um den Fortschritt der Branche

voranzutreiben und den Status Saudi-Arabiens als aufregendste MICE-Drehscheibe

weltweit zu stärken", sagte Seine Exzellenz Fahd Al Rasheed, Vorsitzender des

Gastgebers des Gipfels, der Saudi Conventions and Exhibitions General Authority

(SCEGA).



"Darüber hinaus unterstreichen diese Ankündigungen die Bedeutung der

Veranstaltungs- und Ausstellungsbranche als Katalysator für den Wandel, der die

Menschen mit den Möglichkeiten im Einklang mit den Zielen der Vision 2030

verbindet. IMS24 fördert Investitionsmöglichkeiten und neue Partnerschaften in

allen Bereichen der Wirtschaft", fügte S.E. Al Rasheed hinzu.



Neben der Eröffnung von Büros und Veranstaltungen wurden vier

Absichtserklärungen mit dem Ministerium für Humanressourcen und soziale

Absichtserklärungen mit dem Ministerium für Humanressourcen und soziale
Entwicklung, der saudischen Tourismusbehörde, dem Events Investment Fund und dem



