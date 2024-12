Eine Geschichte von Einheit und Fortschritt" Eine fünfteilige Dokumentation zum Jahrestag der Rückkehr Macaus nach China

BEIJING, 16. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Fünfundzwanzig Jahre nach seiner Rückgabe an China floriert Macau. Zur Feier des Jahrestages des historischen Ereignisses hat CCTV4 eine fünfteilige Dokumentation mit dem Titel „25 Jahre Lotus-Anleihe produziert: Eine Geschichte von Einigkeit und Fortschritt."

In fünf 30-minütigen Episoden zeigt der Dokumentarfilm, wie sich Macau im letzten Vierteljahrhundert durch die erfolgreiche Anwendung des Konzepts „Ein Land, zwei Systeme" mit den Besonderheiten Macaus aktiv in die Gesamtentwicklung Chinas integriert hat. Sie zeichnet ein anschauliches Bild von den Fortschritten, die die Region in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Lebensunterhalt erzielt hat. Sie verdeutlicht auch die Sorge von Präsident Xi um die Menschen in Macau und die Leitlinien, die er für die Verwaltung des Landes vorgegeben hat.