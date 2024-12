die Bloody Mary in einer neuen Version

Naples, Italien (ots/PRNewswire) - Der belebendste Cocktail, den es gibt, wird

hier als Bloody Massimo serviert, dank einer neuen Version, die der Chefkoch

Massimo Riccioli, Patron der Trattoria La Rosetta in Rom, entwickelt hat.



Tomatensaft, Wodka, Gewürze und ein legendärer "Splatter"-Name: Die Bloody Mary

wird in dieser Neuinterpretation im Rahmen des Projekts "Red Gold Tomatoes from

Europe" serviert, das von ANICAV (dem italienischen Verband der

Gemüsekonservenindustrie) gefördert wird. Das von der Europäischen Union

kofinanzierte internationale Projekt zur Förderung des Exports und des

Verbrauchs italienischer Bio-Tomatenkonserven in Deutschland präsentiert den

"Bloody Massimo" , der von einem der kultigsten und "blutigsten" Getränke

inspiriert ist und auf der offiziellen Liste der internationalen alkoholischen

Cocktails der IBA (International Bartenders Association) steht.







1900er Jahre zurück, als Fernand Petiot, Barkeeper der legendären Harry's Bar in

Paris, von Ernest Hemingway, einem der vielen Amerikaner, die die Bar besuchten,

inspiriert worden sein soll. Das erste Rezept war einfach, aber raffiniert: halb

Wodka, halb Tomatensaft und Gewürze. Es scheint, dass Petiot ihn in New York an

der Bar des St. Regis Hotels perfektioniert hat und ihn noch schärfer macht.

1939 wurde der Cocktail dank Lucius Beebe, der das neue Getränk in seiner

Klatschspalte in der New York Herald Tribune lobte, ein Erfolg.



Petiot bekräftigte, dass er das Rezept bereits 1934 entwickelt habe: 6 cl Wodka,

6 cl Tomatensaft, Worcestershire-Sauce, Meerrettichsauce, später durch Tabasco

ersetzt, Salz, schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, ein Spritzer Zitrone und

zerstoßenes Eis. Und was ist mit dem Ursprung des Namens? Eine Theorie besagt,

dass sie von einem berühmten Bewunderer stammt: der Hollywood-Star Mary

Pickford, die bereits ein rotes Getränk nach sich benannt hatte, das dann mit

der Bloody Mary "verraten" wurde. Eine andere besagt, dass es sich um eine

Hommage an Maria I., Königin von England, handelte, die wegen ihrer eisernen

Faust, mit der sie versuchte, den Katholizismus im protestantischen England

wiederherzustellen, indem sie Verräter am Königreich hinrichtete, den Spitznamen

Bloody Mary erhielt.



Nun zur Bar, um diese Version zuzubereiten, mit freundlicher Genehmigung des

Projekts Rote Goldtomaten aus Europa: der "Blutige Massimo".



Link: https://redgoldfromeurope.eu/recipes/bloody-massimo/



