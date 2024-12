WDH/Porsche SE muss voraussichtlich Milliarden auf VW und Porsche AG abschreiben

taxbax schrieb 14.12.24, 16:16

Bilanziell leidet die SE anscheinend auch darunter, dass sie nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften bei der Mehrheitsbeteiligung an den VW-Stimmrechten in der Vergangenheit die jährlichen Gewinne von VW, die nicht als Dividende ausgeschüttet wurden, ihrer Beteiligung zuschreiben musste. Und zwar so lange, wie VW keinen Korrekturbedarf am Eigenkapital sieht, sofern VW entsprechende mittelfristige Planungen vorlegt. Dieses Jahr verzögert sich die Erstellung dieser Planungen aufgrund mehrerer Unsicherheitsfaktoren über den Jahreswechsel hinaus, so dass die SE gezwungen ist, nicht den Ansatz der VW-Planungen für die Werthaltigkeit der Beteiligung zugrunde zu legen, sondern den (niedrigeren) Schätzwert der Analysten.



Ein ausführlicher, interessanter Artikel dazu in der FAZ (Bezahlschranke):



https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/...-abschreiben-110174682.html