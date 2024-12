OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Merz/CDU:

"Bei der Frage der Taurus-Lieferungen geriet Friedrich Merz ins Schlingern, sodass man jetzt nicht mehr so genau weiß, wo die CDU bei der Ukraine-Unterstützung steht. Ohne Not ließ sich Merz zudem zu Koalitionsüberlegungen mit den Grünen hinreißen. Wenn man bedenkt, dass für viele potenzielle Unionswähler die Vorstellung, Habeck könne Wirtschaftsminister bleiben, maximal abschreckend ist, war das mindestens ungeschickt. Wenn Merz so weitermacht und bei allen Themen abrüstet, wird er tatsächlich als der "Ersatz-Scholz" wahrgenommen, zu dem die AfD ihn jetzt schon erklärt."/yyzz/DP/men