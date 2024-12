Mercedes-Gesamtbetriebsrat fordert Wachstumsstrategie

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des Automobilherstellers Mercedes, Ergun Lümali, fordert von seinem Vorstand eine Wachstumsstrategie zur Auslastung der deutschen Werke. "Wir werden uns nicht mit weniger als zwei Millionen Fahrzeugen im Jahr zufriedengeben - die brauchen wir, um die deutschen Standorte auszulasten", sagte Lümali der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe). "Und um die Zahl zu erreichen, brauchen wir Wachstum, Wachstum, Wachstum."



Nach Ansicht des Arbeitnehmervertreters muss der Autohersteller seine Herangehensweise im Hinblick auf junge Kunden, auf das Behördengeschäft und vor allem den chinesischen Markt überdenken. "In allen Gremien, in denen ich sitze und mitentscheide, habe ich mich klar zu diesem Thema positioniert: Wir dürfen nichts auslassen. Dazu sind neue Strategien notwendig, um verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. Auch unsere Strategie in China muss noch mal überdacht werden. Etwas anderes werden wir im Sinne der Beschäftigungssicherung nicht akzeptieren."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group! Long 52,98€ 0,38 × 14,86 Zum Produkt Short 60,00€ 0,38 × 14,86 Zum Produkt