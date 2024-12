Von Berlin nach Paris in acht Stunden - Erste Fahrt für ICE

Die Premierenfahrt soll am Montag um 12.02 am Berliner Hauptbahnhof starten - und zwar mit viel Tamtam. Unter anderem Bahnchef Richard Lutz, Verkehrsminister Volker Wissing und der französische Botschafter in Deutschland, François Delattre, wollen den ICE verabschieden. Ankunft soll um 19.55 Uhr in Paris Est sein.

Einen großen Bahnhof für den neuen Zug gibt es auch in Paris, wo zugleich erstmals der ICE in der Gegenrichtung nach Berlin startet. Am Pariser Ostbahnhof schicken SNCF-Chef Jean-Pierre Farandou und Transportminister François Durovray den Zug auf die Reise.

Von Ende Dezember an startet der in Kooperation der DB und der französischen Bahn SNCF Voyageurs betriebene ICE 3 dann bereits am Berliner Ostbahnhof und legt Zwischenstopps am Hauptbahnhof und in Spandau ein.

In Frankreich soll der ICE bis zu 320 km/h fahren



In der Gegenrichtung geht es jeweils um 9.55 Uhr los. Die Ankunft am Hauptbahnhof ist täglich für 17.56 Uhr geplant.

Der ICE 3 bietet 444 Sitzplätze und erreicht in Frankreich eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h.

Nach Bahn-Angaben komm das neue Angebot bei den Fahrgästen gut an. Das belegten die bisherigen Buchungszahlen. Auch die Premierenfahrt sei sehr gut ausgelastet.

Bisher gibt es zwischen Berlin und Paris als Direktverbindung nur Nachtzüge der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Die Verbindung wurde im Dezember 2023 ins Programm genommen und dauert rund 14 Stunden./wim/DP/zb