Insolvenzwelle? Schätzung zur Zahl der Firmenpleiten 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Seit Monaten steigt die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland kräftig an. Diesen Trend hatten Experten nach dem Auslaufen von staatlichen Hilfen und Sonderregelungen während der Corona-Pandemie erwartet. Doch weil die deutsche Wirtschaft nicht in Schwung kommt, könnte es im Jahr 2024 sogar deutlich mehr Unternehmensinsolvenzen geben als die vorhergesagten 20.000 Fälle. An diesem Montag (10.30 Uhr) legt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform ihre Schätzung für das Gesamtjahr vor. Im Jahr 2023 gab es nach amtlichen Zahlen des Statistischen Bundesamtes 17.814 Unternehmensinsolvenzen in Deutschland./ben/DP/zb