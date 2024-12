'Wir sind an der Sache dran'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach zahlreichen Drohnensichtungen im US-Bundesstaat New Jersey und anderen Staaten an der Ostküste hat die Regierung von Präsident Joe Biden eigenen Angaben nach zusätzliche Ressourcen bereitgestellt. Man habe weiteres Personal und Technologie mobilisiert, um die Polizei in New Jersey zu unterstützen, sagte Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas in einem TV-Interview.

"Es steht außer Frage, dass die Menschen Drohnen sehen", betonte er. Bei einigen der gemeldeten Sichtungen handele es sich in der Tat um Drohnen. Bei anderen handele es sich aber um bemannte Flugzeuge, die häufig mit Drohnen verwechselt würden. "Ich möchte der amerikanischen Öffentlichkeit versichern, dass wir an der Sache dran sind", bekräftigte Mayorkas.