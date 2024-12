All for One Group: Dividende steigt um 10% – ESG-KPIs verbessert! Die All for One Group SE verzeichnet im Geschäftsjahr 2023/24 beeindruckende Erfolge: Der Umsatz steigt um 5%, das EBIT wächst um 92%, und die Dividende wird um 10% erhöht. Auch die ESG-Strategie zeigt Fortschritte.