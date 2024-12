Rechte Schulter vorerst verteidigt

Zu einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb der Verkaufsmarke von 1,0460 US-Dollar ist es bei dem Währungspaar nicht gekommen, aber erst Notierungen von mindestens über 1,06 US-Dollar dürften die Wahrscheinlichkeit auf eine erfolgreiche Auflösung der inversen SKS-Formation sichtlich erhöhen und Kurspotenzial an 1,0672 und darüber in den Bereich um 1,0723 US-Dollar freisetzen. Eine solche Entwicklung könnte für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen über das weiter unten vorgestellte Zertifikat genutzt werden. Auf der Unterseite würde jedoch ein Tagesschlusskurs unterhalb der rechten Schulter sofortiges Korrekturpotenzial zurück auf die Jahrestiefs bei 1,0331 US-Dollar auslösen. Die nächsten Stunden dürften sicherlich bessere Signale hervorbringen, die es unbedingt gilt, abzuwarten.

Fazit

Vorläufig dürfte das Paar EUR/USD in der Handelsspanne zwischen 1,0460 und 1,06 US-Dollar verweilen. Ein Kurssprung über die obere Marke würde jedoch die Wahrscheinlichkeit einer Erholungsbewegung an 1,0723 US-Dollar erheblich steigern und sich entsprechend für den Aufbau einer Position anbieten. Hierzu könnte das mit einem Hebel von 111,1 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ94XY zum Einsatz kommen und eine Renditechance von 120 Prozent ermöglichen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,12 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung kann jetzt sehr nah knapp unter das Freitagstief von 1,0452 US-Dollar angesetzt werden. Zur Orientierung würde sich ein Stopp-Kurs in etwa bei 0,52 Euro ergeben.