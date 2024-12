BMW hat zweites Ziel erreicht

Nachdem das Wertpapier von BMW erfolgreich das Niveau von 78,54 Euro abgearbeitet hatte, zögerten Käufer nicht lange, um die Aktie weiter auf 81,84 Euro voranzutreiben und damit das Zwischenhoch aus Ende September erfolgreich abzuarbeiten. Obwohl der seit dem Boden etablierte steile Trend noch immer vollkommen intakt ist, wachsen Zweifel an einer unmittelbaren Rallyefortsetzung. Kurzzeitige Abschläge auf 77,32 und darunter in den Bereich des Ausbruchsniveaus sowie des EMA 200 bei 74,00 Euro sollten jetzt zwingend eingeplant werden. Letzterer Bereich würde sich im Übrigen bei einer sich abzeichnenden Stabilisierung hervorragend für den mittelfristigen Aufbau von Long-Positionen mit einem übergeordneten Ziel von 86,54 Euro anbieten. Ein Sprung über den EMA 200 bei 83,24 Euro würde diese Zielzone entsprechend schneller in greifbare Nähe rücken.

Trading-Strategie: