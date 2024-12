Hypoport auf wichtigem Support

Die nächsten Stunden dürften für die Hypoport-Aktie von entscheidender Bedeutung sein, hierbei gilt es unbedingt die Unterstützung von 168,00 Euro mindestens auf Tages- und später Wochenschlusskursbasis zu verteidigen. Anzeichen auf eine Erholung an rund 200,00 Euro ergeben sich über einen Wert von 182,70 Euro und kann für erste vorsichtige Long-Positionen genutzt werden. Eine überschießende Welle könnte sogar in den Bereich um 209,00 Euro heranreichen, ehe wieder entscheidende Hürden auf das Papier einwirken und für eine Konsolidierung sorgen. Zweifelsfrei dürfte es unterhalb von 168,00 Euro in Richtung 155,10 und schließlich 143,00 Euro weiter talwärts gehen. An dem seit September 2022 bestehenden Aufwärtstrend würde dies allerdings noch nichts ändern, dieser verläuft derzeit um 125,90 Euro.

Trading-Strategie: