KPMG AG / KPMG und Merantix schließen strategische Partnerschaft / ...

"Mit Merantix als Partner können wir unsere KI-Kompetenzen ideal ergänzen. Wir erhalten Zugang zu den führenden KI-Technologien und Anwendungsfällen der Portfoliounternehmen und des Gründernetzwerks von Merantix. Gleichzeitig bringen wir unsere umfassende regulatorische und fachliche Expertise in die Partnerschaft ein, so dass unsere Kunden KI sicher und verantwortungsvoll einsetzen können", sagt Ashish Madan, Chief Technology Officer bei KPMG Deutschland. "Durch die Zusammenarbeit stärken wir unsere Fähigkeit, unsere Kunden umfassend bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten - von der Strategieentwicklung bis hin zur Implementierung ihrer digitalen Betriebs- und Geschäfts-modelle."



"Wir wollen starke Verbindungen zu innovativen Unternehmen knüpfen, die die Zukunft von KI beschleunigen", sagt Adrian Locher, Mitgründer von Merantix und General Partner bei Merantix Capital. "KPMG ist dafür ein perfekter Partner. Das Unternehmen verfügt über umfassende Expertise und ein starkes Netzwerk und arbeitet mit Nachdruck daran, KI wertsteigernd und verantwortungsvoll über alle Branchen hinweg zu implementieren. Die Partnerschaft mit KPMG ist daher mehr als eine Investition in unseren neuesten Venture-Capital-Fonds. Gemeinsam bündeln wir unsere Stärken, um KI in Europa voranzubringen."



Investition in Fonds: Unterstützung von wegweisenden KI-Gründern

Erster Baustein der Partnerschaft ist eine Investition von KPMG in den KI-Fonds von Merantix Capital und damit in KI-Unternehmen in der Pre-Seed- und Seed-Phase. Das Portfolio des Fonds umfasst eine breite Palette an technologischen Lösungen für verschiedene Branchen wie das Gesundheitswesen und die Fertigungsindustrie. Es ergänzt zudem die Leistungen von KPMG beispielsweise in den Bereichen ESG, Cybersicherheit und Recht.



Kundenleistungen: Zusammenarbeit bei KI-Projekten



Den zweiten Baustein der Partnerschaft bildet die Zusammenarbeit von KPMG und Merantix Momentum, die auf KI-Lösungen spezialisierte Beratung der Merantix Gruppe. Ziel ist es, die Stärken der beiden Unternehmen zusammenzubringen und gemeinsam neue Projekte und Anwendungen zu identifizieren, um für Kunden in allen Aspekten von KI Mehrwert zu schaffen.



Wissenstransfer: Kollaboration auf verschiedenen Plattformen

Im Rahmen des dritten Bausteins arbeiten KPMG und Merantix auf verschiedenen Plattformen zusammen, um KI-Innovationen in Deutschland und Europa zu fördern. Als Mitglied des Merantix AI Campus in Berlin wird KPMG zum größten KI-Hub in Europa mit 80 Unternehmen und mehr als 200 Veranstaltungen pro Jahr beitragen. Darüber hinaus wird KPMG Partner des AI House, einer globalen Plattform zur Zukunft von KI, die im Januar in Davos stattfindet.



Über Merantix:



Merantix ist Europas führende KI-Gruppe, die sich auf die Investition, den Aufbau und das Wachstum von KI-Unternehmen spezialisiert hat. Die Gruppe umfasst Merantix Capital, eine Early-Stage-Venture-Capital-Firma, die mit Gründern zusammenarbeitet, um KI in den unterschiedlichsten Industrien zur Anwendung zu bringen, sowie Merantix Momentum, einen KI-Lösungsanbieter, der sich auf die KI-Transformation von KMUs konzentriert. Ergänzt wird das Portfolio durch den Merantix AI Campus in Berlin-Mitte, ein Coworking- und Veranstaltungsort, der mehr als 80 Unternehmen beherbergt und jährlich über 200 Veranstaltungen organisiert. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Expertise, Netzwerk und Infrastruktur treibt die Merantix-Gruppe die Zukunft der KI in Europa voran.

Über KPMG in Deutschland:



KPMG ist eine Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen mit mehr als 273.000 Mitarbeitenden in 143 Ländern und Territorien. Auch in Deutschland gehört KPMG zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen und ist mit über 14.000 Mitarbeitenden an 27 Standorten präsent. Unsere Leistungen sind in die Geschäftsbereiche Audit, Tax und Advisory gegliedert. Im Mittelpunkt von Audit steht die Prüfung von Konzern- und Jahresabschlüssen. Tax steht für die steuerberatende Tätigkeit von KPMG. Der Geschäftsbereich Advisory gliedert sich in die Bereiche Consulting, Deal Advisory und Performance & Strategy und bündelt unser hohes fachliches Know-how zu betriebswirtschaftlichen, regulatorischen und transaktionsorientierten Themen. Auch Rechtsdienstleistungen gehören zu unserem Beratungsangebot, sie werden durch die rechtlich eigenständige Wirtschaftskanzlei KPMG Law erbracht.



Pressekontakt:



Steven Perlberg

Head of Communications, Merantix Capital

mailto:steven@merantix.com



Clemens Reisbeck

Stellvertretender Leiter der Pressestelle,

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

mailto:creisbeck@kpmg.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33170/5931040 OTS: KPMG AG