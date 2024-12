Jefferies senkt About You auf 'Hold' - Ziel 6,50 Euro

nanunana schrieb 11.12.24, 15:23

Otto "musste" quasi verkaufen, nachdem eine Refi vor 1/2 Jahr via Neubond nicht geklappt hat. Im Juli 2025 steht ein Hybridbond zur Tilgung an. Wird er nicht getilgt, muss Otto hierauf sehr hohe Zinsen zahlen - und was der Markt davon wohl halten würde ?



Otto Group hat About you bisher voll konsolidiert. S. 136 des letzten Konzernabschlusses: ...Zum Bilanzstichtag beträgt der Buchwert der Markenrechte und Kundenlisten innerhalb der zahlungsmittelgenerierenden Einheit About You-Gruppe 520 Mio. EUR...

S.128: Die Otto Group hält 37,36 % der Anteile an der Konzerngesellschaft ABOUT YOU Holding SE, Hamburg, und ihrer Tochtergesellschaften und kann aufgrund der Governance-Struktur die Beherrschung ausüben...



Also: bewertet mit 6,50 € pro Aktie würden Otto vor Kosten ca. 450 Mio. € zufliessen ( About you hat nach meinen Infos aktuell ca. 186 Mio. Aktien ausstehen ). Vorbehaltlich irgendwelcher Nebenabreden mit anderen Gesellschaftern im Zusammenhang mit der Beherrschung müsste dies also ( mindestens ) zu einem Abschreiber von 70 Mio. € in der Konzernbilanz des Geschäftsjahres bei Otto führen, in dem die Transaktion vollzogen wird bzw. rechtlich gesichert scheint - wahrscheinlich mehr...

Auf der anderen Seite können sie dann mit den zufliessenden Mitteln den 4% Hybrid ablösen, was ja bisher aufgrund der gescheiterten Neuplatzierung eines bonds nicht möglich war.



nanu