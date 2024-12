Jahresausblick 2025

Die Aktienmärkte sind jüngst wieder auf neue Allzeithochs angestiegen, Märkte wie Kaffee, Kakao und Orangensaft sind hochvolatil und eilen ebenfalls von einem Hoch zum nächsten. Die Welt da draußen hat viele Krisen zu verkraften und es herrscht Unklarheit darüber, wie es weitergehen wird. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig zu orientieren für das bevorstehende Jahr 2025. (Großes Jahresausblick-Webinar am 21.12. - Anmeldung hier)

In den 26 Jahren, die ich nun an der Börse in Vollzeit handele, haben mein Team und ich eine Vielzahl von statistischen Untersuchungen unternommen und einen gigantischen Fundus an Statistiken angelegt, von dem unsere Strategien profitieren und durch die wir auch eine gute Orientierung im Markt für das neue Jahr bekommen. Dabei kommen u.a. fundamentale Faktoren (Wetter, Ernteschäden, Nachfrage-Dellen etc.), wie auch intermarketbasierte Einflussfaktoren, aber besonders auch zyklische Daten zum Tragen. Märkte bewegen sich immer aufgrund von fundamentalen Einflussfaktoren. Dazu zählen kurzfristige, aber auch langfristige und übergeordnete Faktoren. Ein Zyklus ist dabei nicht einfach eine wahllose Mustersuche und Kritzelei in einem Chart, sondern hinter den großen Zyklen, wie das nachfolgende Schaubild einen in gelb illustriert stehen starke, fundamentale Faktoren, wie Konsumtrends, die Demographie einer Wirtschaftsregion und dergleichen.

Und danach sollte der Aktienmarkt 2025 ein außergewöhnliches Jahr erfahren, in dem wir als Trader mit Swing- und Positions-Trades viel Geld verdienen können.

Besonders spannend sind aber auch die Rohstoffe. Hier haben wir einerseits Märkte, wie Kakao, Kaffee und Orangensaft, die sich vervielfacht haben und wo starkes Potenzial für einen Einbruch der Preise besteht. Wann genau diese Entwicklung einsetzen kann, lässt sich zyklisch und intermarketbasiert recht gut eingrenzen.

Bei den Edelmetallen haben wir einerseits Märkte, wie Gold und Silber, die bereits in einem Bullenrun sind, und bei denen es um die Frage geht, wie weit diese Trends noch reichen. Hier können wir bereits soviel sagen: Es gibt in 2025 laut unseren Daten einen gut 7-monatigen Trend im Gold. Auf der anderen Seite haben wir Platin und Palladium, die u.a. aufgrund der Automobilkrise am Boden liegen, jedoch enormes Nachholpotenzial haben.

Und dann sind da natürlich die Energie-Rohstoffe, die auch vor potenziell starken Trends stehen. Hier überschneiden sich die klassisch unterjährigen Zyklen (z.B. bis Februar reichend) und die großen, übergeordneten Zyklen. Erdgas hat hier zunächst Abwärtspotenzial, während Rohöl primär auf der Longseite Chancen eröffnen dürfte.

Bei den Währungen sind auch größere Bewegungen wahrscheinlich, allem voran im Bereich der Kryptowährungen, wo sich die Spreu vom Weizen trennen wird in 2025.

2025 kann ein Jahr mit riesigen Trends in gleich mehreren Märkten und Marktsegmenten werden. Trader sollten sich auf ein chancenträchtiges Jahr einstellen, welches teils enorme Potenziale mit sich bringt.

