Super Micro braucht dringend Geld – Aktie bricht ein!

Super Micro hat die Einreichungsfrist für seinen Jahresfinanzbericht überschritten und steht dadurch vor dem Risiko, von der Börse gestrichen zu werden. In dieser entscheidenden Phase hat es die Investmentbank Evercore beauftragt, seine finanzielle Stabilität zu sichern.

Der Hersteller von Hochleistungsservern erwägt die Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital, berichtet Bloomberg und beruft sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Super Micro erwägt demnach ein Private Investment in Public Equity (PIPE) und wendet sich an Private-Equity-Firmen, um deren Interesse an einer solchen Beteiligung zu eruieren, so die Insider. Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium und die Pläne des Unternehmens könnten sich ändern, wie Bloomberg weiter berichtet.