Aktien Asien/Pazifik Verluste nach China-Daten und vor Notenbank-Entscheidungen Die anstehenden Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA und Japan in dieser Woche sowie durchwachsene Wirtschaftsdaten aus China stimmen die Anleger an den asiatischen Börsen vorsichtig. An den meisten Aktienmärkten ging es am Montag abwärts. …