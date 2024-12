Reolink präsentiert die nächste Generation der Heimsicherheit auf der CES 2025

LOS ANGELES, 16. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Reolink, ein innovativer Marktführer im Bereich intelligenter visueller Technologien für das Zuhause, kündigt seine Teilnahme an der CES 2025 an. Auf der Veranstaltung stellt das Unternehmen eine neue Ergänzung seiner 16-Megapixel-Serie vor. Diese ist darauf ausgelegt, Anwendern maßgeschneiderte Lösungen für jedes Sicherheitsszenario zu bieten. Mit diesem und weiteren innovativen Kameramodellen setzt sich Reolink für mehr Heimsicherheit ein und bereichert das tägliche Leben der Nutzer durch kundenorientierte Innovationen.

Die CES, eine der weltweit größten Veranstaltungen für Verbrauchertechnologie, findet vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas, USA, statt. Reolink ist vor Ort und befindet sich in der Venetian Expo, Hallen A-D, am Stand 52747.

Vor Ort können alle CES-Teilnehmer das neueste Mitglied der 16-MP-Serie erleben und sich so von ihrer hervorragenden Bildqualität und 180°-Sicht ohne tote Winkel überzeugen. Außerdem bietet die neue Kamera Nutzern noch mehr Konnektivitätsoptionen.

Reolink stellt außerdem eine neue Serie batteriebetriebener Kameras mit der Fähigkeit zur 24/7-Daueraufzeichnung vor. Alle Kameras dieser Serie gewährleisten dank der stromsparenden Technologie und der Möglichkeit, durch ein Solarmodul aufgeladen zu werden, eine ununterbrochene Sicherheitsabdeckung rund um die Uhr.

Weiterhin werden weitere von Reolinks Top-Sicherheitslösungen am Stand ausgestellt sein – darunter ein komplettes Sortiment an batteriebetriebenen und PoE-Überwachungskameras sowie fortschrittliche lokale Speicherlösungen.

In der Color Night Vision Zone können sich die Besucher von der Leistungsfähigkeit der ColorX-Technologie überzeugen, die selbst bei schlechten Lichtverhältnissen lebendige Farben in die nächtlichen Aufnahmen bringt.

Reolink bleibt auf technologischer Ebene weiterhin am Puls der Zeit und stellt eine Reihe von modernen Überwachungskameras vor. Dazu gehört die erste 16 MP Dual-Objektiv-Überwachungskamera Duo 3 PoE, die 4K 180° Farbnachtsicht-Batteriekamera Argus 4 Pro und die 4K Daueraufnahme-Batteriekamera Altas PT Ultra. Seit ihrer Einführung im letzten September hat die Altas PT Ultra positive Resonanz von Medien und Technologie-Outlets erhalten. Die Argus 4 Pro, eine weitere Innovation von Reolink, wurde im Oktober 2024 von TIME's Best Inventions lobend erwähnt. Zu Beginn dieses Jahres wurde sie bereits von dem deutschen Medienunternehmen CHIP als Top-Empfehlung ausgezeichnet. Diese Erfolge zeigen, dass Reolink bestrebt ist, innovative Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen.

Für weitere Informationen zu Reolink auf der CES 2025 besuchen Sie die Reolink-Website.

Über Reolink

Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über die Angebote von Reolink unter Reolink.com.

