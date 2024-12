VW und IG Metall im Showdown: Endspiel um Löhne und Arbeitsplätze gestartet!

Volkswagen argumentiert mit einer angespannten wirtschaftlichen Lage und fordert eine Reduktion der Löhne um zehn Prozent sowie die Streichung diverser Boni und Zulagen. Zudem stehen Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen im Raum. "Diese Maßnahmen sind notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens langfristig zu sichern", so Arne Meiswinkel, Personalvorstand der Kernmarke VW.

Die IG Metall hingegen fordert den Erhalt aller Standorte sowie eine Beschäftigungsgarantie für die rund 130.000 Mitarbeiter in Niedersachsen, Hessen und Sachsen. Eine dauerhafte Lohnkürzung lehnt die Gewerkschaft kategorisch ab. Ihr Vorschlag, vorübergehend auf Lohnerhöhungen zu verzichten, wurde von Volkswagen als unzureichend zurückgewiesen. "Unsere Mitglieder brauchen Sicherheit, keine Einschnitte", erklärte Thorsten Gröger, Verhandlungsführer der IG Metall.

Konstruktive Gespräche, aber keine Einigung

Nach vier Verhandlungsrunden seit September zeigten sich die Beteiligten zuletzt vorsichtig optimistisch. Laut Insidern fand erstmals ein ernsthafter Austausch statt, anstelle des bisherigen Festhaltens an starren Positionen.

"Die Atmosphäre unserer Gespräche könnte man am besten als bedingt gestaltungsbereit beschreiben", so Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Dennoch sei man inhaltlich noch weit von einer Lösung entfernt. "Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir von einer tragfähigen Einigung sprechen können", bestätigte Meiswinkel.

Drohende Eskalation im Jahr 2025

Die Zeit drängt: Sollte es bis Weihnachten keine Einigung geben, droht im kommenden Jahr eine massive Eskalation des Konflikts. "Entweder wird kurz vor Weihnachten die Weiche richtig gestellt, oder wir laufen 2025 in eine massive Eskalation", warnte Gröger. Bereits Anfang Dezember hatte die IG Metall Warnstreiks organisiert, an denen laut Gewerkschaft rund 100.000 Beschäftigte an neun Standorten teilnahmen. Die Streiks könnten im neuen Jahr deutlich intensiviert werden.

Verhandlungsort Hannover: Hoffnung auf neutralen Boden

Ein Novum dieser Verhandlungsrunde ist der Ortswechsel. Anstelle des VW-Stammsitzes in Wolfsburg treffen sich die Parteien dieses Mal in einem Hotel in Hannover. Der neutrale Boden soll möglicherweise zu einer entspannteren Atmosphäre beitragen. Die Gespräche beginnen am Montag um 11 Uhr, der Dienstag ist bereits als zweiter Verhandlungstag eingeplant. Ob es zu einer Einigung kommt, bleibt jedoch offen.

Was steht auf dem Spiel?

Die Ergebnisse dieser Verhandlungen werden weitreichende Folgen haben – nicht nur für die Mitarbeiter und den Konzern, sondern auch für die gesamte deutsche Automobilindustrie. Volkswagen steht unter Druck, sich an die Herausforderungen der Elektromobilität und globalen Wettbewerbsbedingungen anzupassen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 87,60EUR auf Tradegate (16. Dezember 2024, 09:28 Uhr) gehandelt.