Goldaktien schwach

Tagesbericht vom 16.12.24



Marketingmitteilung





Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.672 auf 2.648 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.651 $/oz um 37 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit schwach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Bild.de: „Werden Israel und Trump jetzt den Iran angreifen?“



Kommentar: Nach dem illegalen Angriffskrieg und dem Sieg der Terrororganisation HTS (ehemals al-Qaida), Israels und Bidens über Syrien, ist das eine berechtigte Frage (vgl. Tagesbericht vom 04.12.24: Auch die Kontrolle über das syrische Öl und die syrische Zentralbank werden nicht ausreichen, um die Vorherrschaft des Dollars zu sichern und das Finanzsystem zu retten. Weitere Selbstverteidigungsangriffe (Wortschöpfung von Zeit Online am 04.12.24) in Ländern, in denen die USA einmarschiert sind oder einmarschieren werden, sind daher zu erwarten).



Vgl. auch Meldungen vom 04.11.24: USA verlegen B-52 Langstreckenbomber, zusätzliche Kriegsschiffe und Tankflugzeuge in den Nahen Osten. Kommentar: Ein Krieg der USA gegen den Iran wird wahrscheinlicher.



01.10.24: USA schicken Tausende Soldaten nach Nahost. Bereits jetzt sind mehr als 40.000 Soldaten in der Region stationiert, vor allem in Katar, im Irak, Jordanien, Saudi-Arabien und in Syrien (Quelle: Bild.de 30.09.24). Die USA unterhalten derzeit 24 Stützpunkte in Syrien, die sich vor allem in den östlichen Ölprovinzen befinden (Quelle: https://perspektive-online.net/2023/06/usa-bauen-weiteren-stuetzpunkt-in-syrien-auf/). Kommentar: Ein Angriff der USA auf den Iran wird wahrscheinlicher.



30.09.24: Israel tötet Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bei einem Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut. Außenministerin Annalena Baerbock wird für die Aussage: „Die Lage ist brandgefährlich. Es droht, dass diese ganze Region in die absolute Gewaltspirale reinrutscht“ heftig kritisiert. Z.B. Bild.de 30.09.24: „Politiker und Experten schockiert von Baerbock“. Die Gefahr eines Krieges der USA gegen den Iran mit der Absicht, die Kontrolle über die Ölreserven und die iranische Zentralbank zu übernehmen und die für den Dollar gefährliche Entstehung einer BRICS-Währung zu bekämpfen, wird von den Kommentatoren entweder nicht erkannt oder absichtlich verschwiegen.

Seite 2 ► Seite 1 von 5