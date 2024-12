Dax startet im Minus - Zinspolitik im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.350 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Rheinmetall und Zalando, am Ende Vonovia, die Porsche-Holding und Sartorius.



"Mit dem heutigen Montag beginnt eine ereignisreiche Börsenwoche", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Zinspolitisch stehe mit der Fed, der Bank of England und der Bank of Japan eine Weltreise an. Hinzu komme der größte und wichtigste Optionsverfalltermin des Jahres.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG! Long 14,31€ 1,09 × 14,99 Zum Produkt Short 16,27€ 1,04 × 14,88 Zum Produkt