Hensoldt-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei neuerlichem Kursanstieg

Die Aktie des im TecDAX gelisteten Pioniers für Technologie und Innovation in der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik, Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005), konnte in den vergangenen 12 Monaten um beachtliche 47 Prozent zulegen, was sich aber im Vergleich zur Rheinmetall, die ja ebenfalls der Rüstungsindustrie zuzuzählen ist, eher bescheiden ausnimmt. Im Gegensatz zur Rheinmetall-Aktie, die derzeit knapp unterhalb ihres Hochs notiert, hat die Hensoldt-Aktie mit ihrem aktuellen Aktienkurs von 35,50 Euro noch Luft nach oben zu ihrem Jahreshoch vom 2.4.24 bei 44,58 Euro.

Da der Rüstungskonzern nun auf einem Weg zu nachhaltigem Wachstum sei und die Verteidigungsausgaben innerhalb der NATO erhöht werden müssen, bekräftigten die Experten von Hauck Aufhäuser mit einem von 49 auf 52 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Hensoldt-Aktie. Kann die Hensoldt-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder die Marke von 40 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.