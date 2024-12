Raketen, Panzer, Digitalisierung: Rheinmetalls Aufträge platzen aus allen Nähten

Auch nach fast 3 Jahren Ukraine-Krieg und Rüstungsboom in Europa kann sich Rheinmetall vor Aufträgen kaum retten. 254 Einzelaufträge, Rahmenverträge und potenzielle Bestellungen, die dem Unternehmen bis 2027 ein jährliches Umsatzwachstum von 24 Prozent bescheren könnten haben Analysten der Berenberg Bank in einem neuen Report zur Aktie gezählt.

Die Analysten heben zudem hervor, dass Rheinmetall von geplanten Erhöhungen der Verteidigungsbudgets in Deutschland und anderen NATO-Staaten besonders stark profitieren könnte. Vor diesem Hintergrund hebt Berenberg seine Gewinnprognose (EPS) für 2027 um 11 Prozent an und bestätigt die Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 750 Euro.

Rheinmetall punktet auch durch seine Innovationskraft. Die Digitalisierung von Militärsystemen in Deutschland eröffnet dem Unternehmen laut Berenberg zusätzliche Umsatzchancen: Rund 11 Milliarden Euro an neuen Digitalisierungsaufträgen sollen in naher Zukunft verbucht werden. Allein in der Sparte "Electronic Solutions" wird der Umsatz für 2027 um 30 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro hochgestuft. Sollte sich das optimistische Szenario erfüllen, könnten es sogar bis zu 5,9 Milliarden Euro sein.

Besonders stark abgesichert sieht Berenberg Rheinmetall im Bereich "Waffen und Munition" (W&A). 61 bestehende Verträge decken bereits 86 Prozent der für 2025 erwarteten Umsätze. Zukünftige Wachstumschancen sieht Berenberg durch neue Produktionsstätten in Deutschland, der Ukraine, Litauen und Ungarn. Langfristig könnten zusätzliche Impulse aus der Raketenartillerie-Sparte kommen, auch wenn deren Umsatzbeiträge erst ab 2027 erwartet werden.

Berenberg erhöht seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 um 8 beziehungsweise 15 Prozent, was zu einer EBIT-Steigerung von 7 beziehungsweise 17 Prozent führt. Für 2027 rechnet die Bank mit einem Umsatz von 19,5 Milliarden Euro und einer Marge von 18,5 Prozent. Der freie Cashflow soll im Durchschnitt der Jahre 2024-2027 41 Prozent des bereinigten EBIT betragen.

Rheinmetall ist laut Berenberg optimal positioniert, um von der langfristigen Aufrüstung in Europa zu profitieren. Mit einem starken Fokus auf Digitalisierung, internationaler Expansion und einer robusten Auftragslage bleibt die Aktie ein klarer Kauf für die Analysten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 627EUR auf Tradegate (16. Dezember 2024, 14:05 Uhr) gehandelt.





