Börsenstart Europa - 16.12. - MDAX schwach -0,68 %

Der TecDAX steht bei 3.507,63 PKT und verliert bisher -0,50 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +0,82 %, TeamViewer +0,69 %, HENSOLDT +0,68 %

Flop-Werte: Nagarro -4,26 %, Sartorius Vz. -2,44 %, Evotec -2,38 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 4.952,80 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Intesa Sanpaolo +1,36 %, UniCredit +1,13 %, Enel +1,01 %

Flop-Werte: Stellantis -1,64 %, L'Oreal -1,64 %, Sanofi -1,39 %

Der ATX steht aktuell (09:59:23) bei 3.631,06 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Erste Group Bank +1,15 %, BAWAG Group +1,13 %, DO & CO +0,29 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,87 %, voestalpine -2,46 %, Mayr-Melnhof Karton -2,04 %

Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 11.658,52 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: Lonza Group +2,13 %, UBS Group +0,87 %, Swiss Re +0,58 %

Flop-Werte: Sonova Holding -0,77 %, Nestle -0,68 %, Sika -0,39 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:55) bei 7.363,86 PKT und fällt um -0,62 %.

Top-Werte: SAFRAN +0,67 %, EssilorLuxottica +0,24 %, BNP Paribas (A) +0,18 %

Flop-Werte: Vivendi -69,52 %, Teleperformance -3,44 %, ENGIE -1,82 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.543,96 PKT und verliert bisher -0,17 %.

Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,71 %, AstraZeneca +0,47 %, Securitas Shs(B) +0,46 %

Flop-Werte: Alfa Laval -1,26 %, SSAB Registered (A) -1,11 %, Sandvik -0,87 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:43:06) bei 3.570,25 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,98 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,88 %, Public Power +0,51 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,19 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,04 %, Terna Energy -1,97 %