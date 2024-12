Diese kaum bekannte Halbleiter- und KI-Aktie müssen Anleger jetzt kennen!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Himax

Der Hype um die Aktie von KI-Überflieger Nvidia hat in den vergangenen Wochen nach einem Plus von 171 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel spürbar nachgelassen. Im Chart kann trotz neuer Allzeithochs am Gesamtmarkt eine Top-Bildung beobachtet werden.

Mit eine Rolle spielte dabei der Favoritenwechsel unter den Anlegern. Zunehmend gefragt waren Softwaretitel wie AppLovin oder Palantir. Auch die Präsentation eines neuen, besonders leistungsfähigen Quantencomputerchips von Alphabet sowie die Aufsehen erregende KI-Prognose von Broadcom setzte den Platzhirsch unter Druck. Damit ist die Bühne frei für bisher noch weniger bekannte KI-Profiteure.

Zu diesen gehört beispielsweise auch der taiwanische Halbleiterspezialist Himax, der auf bildgebende Halbleiterprodukte spezialisiert ist. Dazu gehören neben Touchscreens für mobile Endgeräte auch Bildsensoren für Digitalkameras und 3D-Brillen sowie Head-up-Displays für Fahrzeuge.

In der vergangenen Woche sorgte die Kursexplosion der Aktie für Aufsehen. Ursache hierfür waren Spekulationen darüber, dass Himax zum Zulieferer für Nvidia und Taiwan Semiconductor werden könnte. Das hat die Ausgangslage des lange schwach handelnden Papieres aus technischer Perspektive nachhaltig zum Besseren verändert.

Himax Chartsignale

Ausbruch aus Abwärtstrend: Die Aktie von Himax konnte ihren fast vier Jahre anhaltenden Abwärtstrend verlassen und nach oben ausbrechen.

Die Aktie von Himax konnte ihren fast vier Jahre anhaltenden Abwärtstrend verlassen und nach oben ausbrechen. Wichtige Hürde genommen: Den Käufern haben mit der Marke bei 8 US-Dollar einen markanten Widerstand überwunden und neue Mehrjahreshochs erzielt.

Den Käufern haben mit der Marke bei 8 US-Dollar einen markanten Widerstand überwunden und neue Mehrjahreshochs erzielt. Golden Cross: Die 50-Tage-Linie hat den Durchschnitt der vergangenen 200 Tage von unten kommend gekreuzt, das gilt als technisches Kaufsignal.

Die 50-Tage-Linie hat den Durchschnitt der vergangenen 200 Tage von unten kommend gekreuzt, das gilt als technisches Kaufsignal. Kaufsignal im MACD: Auch in den Indikatoren stehen die Zeichen auf steigende Kurse, am deutlichsten im Trendstärkeindikator MACD.

Diese Aktie könnte als nächster KI-Gewinner gehandelt werden!

Nach Einschätzung eines Branchenexperten ist Himax mit seinen Halbleiterprodukten hervorragend aufgestellt, in der KI-Lieferkette eine zunehmend wichtige Rolle zu spielen – insbesondere bei KI-Servern, auf die ein immer größerer Marktanteil entfällt. Die hierfür nötigen Chips werden hauptsächlich von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor hergestellt, dem weltweit größten unabhängigen Halbleiterhersteller.

Um deren Leistungsfähigkeit zu verbessern, müssen sich Ingenieure immer neue Tricks einfallen lassen, da die Technologie bei der Strukturgröße auf wachsende physikalische Grenzen stößt. Moderne Chips werden inzwischen im 3-Nanometer-Prozess gefertigt. Viel weniger ist kaum möglich.

Einer dieser Tricks ist Co-Packaged Optics, wo bislang ausgelagerte optische Sensoren in Transmittern künftig mit in den eigentlichen Prozessor integriert werden sollen, um die Übertragungs- und Verarbeitungszeiten zu reduzieren. Diese Technik soll vor allem bei den stark nachgefragten Serverprozessoren zum Einsatz kommen. Hier verfügt Himax über eine hohe Expertise und dementsprechend große Wachstumschancen.

Mehrjahreshoch sorgt für zahlreiche Kaufsignale

Diese Erkenntnis führte am Markt zu einem Kurssprung. In der vergangenen Woche konnten sich die Anteile nach langer Kursflaute auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren verbessern. Bereits solche Mehrjahreshochs gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale. Die Aktie hat nach der deutlichen Steigerung aber noch einige technische Verbesserungen mehr im Gepäck, was in den kommenden Wochen und Monaten zu steigenden Kursen führen könnte.

Mit dem starken Kursanstieg ist erstens der Sprung über die Abwärtstrendlinie der vergangenen vier Jahre gelungen. Einen Bodenbildungsprozess starteten die Käufer zwar bereits vor rund zwei Jahren, nachhaltige Erfolge gelangen ihnen jedoch nicht, da sie wiederholt an der Widerstandsmarke von 8 US-Dollar aufgehalten wurden.

Trendwende war schon lange in der Vorbereitung

Diese Marke konnte mit dem Kurssprung zweitens überwunden werden. Zwar setzte Himax zum Wochenende von den in der vergangenen Woche erzielten Verlaufshochs zurück, respektierte dabei aber die Marke von 8 US-Dollar, die nun nicht mehr als Widerstand, sondern als Unterstützung zu bewerten ist. Das gilt im Falle eines ausgedehnteren Rücksetzers auch für die bei rund 7 US-Dollar verlaufende Abwärtstrendlinie.

Ein größerer Kursimpuls zur Oberseite hatte sich in der technischen Indikation bereits seit längerem abgezeichnet. Gegen den seitlich verlaufenden Trend der Aktie konnten der Relative-Stärke-Index (RSI) sowie der Trendstärkeindikator MACD Aufwärtstrends etablieren und damit für bullishe Divergenzen sorgen, die eine Trendwende zunehmend wahrscheinlich machten.

Große Chancen auf nachhaltigen Kursanstieg

Eine solche kann drittens anhand von gleich zwei Entwicklungen beobachtet werden. Zum einen haben die gleitenden Durchschnitte ein sogenanntes Golden Cross und damit ein Kaufsignal ausgebildet – die 50-Tage-Linie hat die 200-Tage-Linie von unten kommend gekreuzt. Zum anderen hat sich der MACD erneut über die Nulllinie verbessert und zeigt damit einen Aufwärtstrend der Aktie an, der nun vor einer Beschleunigung stehen könnte.

Die nächsten Hürden liegen bei 10 sowie 12-US-Dollar, während zur Unterseite neben den Unterstützungen bei 7 und 8 US-Dollar vor allem der Bereich zwischen 5,50 und 6 US-Dollar zu beachten ist. Erst darunter würde sich das Chartbild wieder nachhaltig eintrüben. Eine solche starke Korrektur ist technisch aber recht unwahrscheinlich, da der RSI einen Teil seines jüngst überkauften Zustandes bereits konsolidiert hat. Anleger sollten sich daher vor allem zur Oberseite hin orientieren.

Aktie noch kaum entdeckt, Chance auch aus fundamentaler Perspektive

Dass Himax ein Wert noch unter dem Radar vieler Anleger ist, beweist der Umstand, dass die Aktie von gerade mal drei Analysten begleitet wird. Während einer das Halten empfiehlt, raten zwei Experten zum Kauf der Aktie. Der faire Wert wird im Mittel mit 10,87 US-Dollar veranschlagt, was ein Potenzial von knapp 27 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag bedeutet.

Der Blick auf die Unternehmensbewertung gibt höhere Kurse mühelos her. Für das kommende Geschäftsjahr ist Himax mit dem 22-fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt zwar um rund ein Drittel über dem Bewertungsdurchschnitt der vergangenen fünf Jahre, aber deutlich unter dem Branchenwert, der durchschnittlich bei 26 liegt.

Außerdem hat das Unternehmen gleich zwei Vorteile: Sollten sich Anleger dazu entschließen, das Papier nachhaltig als KI-Gewinner zu bewerten, haben die vergangenen zwei Jahre gezeigt, dass hierfür hohe Aufschläge gewährt werden. Außerdem zahlt Himax mit 3,4 Prozent eine der branchenweit höchsten Dividenden aus. Das macht die Aktie nicht nur zu einer technisch aussichtsreichen Anlagechance, sondern empfiehlt sie auch als langfristige Position.

Himax auf einen Blick

ISIN: US43289P1066

US43289P1066 Börsenwert: 1,5 Mrd. US-Dollar

1,5 Mrd. US-Dollar Dividendenrendite: 3,4 %

3,4 % KGVe 2025: 22,1

22,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.