First Nordic beginnt Top-of-Bedrock-Bohrprogramm auf Zielgebiet Nippas im Gold-Line-Gürtel, Schweden

Vancouver, BC – 16. Dezember 2024 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „FNM“) (TSX.V:FNM, OTCQB:FNMCF, FWB: HEG0) freut sich, den Beginn eines „Top-of-Bedrock“-Bohrprogramms (im oberen Bereich des Grundgebirges, auch bekannt als Base-of-Till-Bohrungen („BoT“)) auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Zielgebiet Nippas („Nippas“) bekannt zu geben, das sich im Projektgebiet Storjuktan („Storjuktan“ oder das „Projekt“) des Gold-Line-Gürtels in Nordschweden befindet.

Taj Singh, CEO von FNM, erklärt: „Das Zielgebiet Nippas, das derzeit erprobt wird, stellt eine ausgedehnte Geschiebemergelanomalie von Gold und Pathfinder-Elementen auf dem Projekt Storjuktan dar, welches 28 Kilometer nördlich von unserem sich in der Ressourcenphase befindenden Projekt Barsele liegt. Nippas ist auf einer Spreizstruktur des zweiten Grades innerhalb des strukturellen Gold-Line-Korridors in einem Umfeld gelegen, das ideal für große gebirgsbildende Goldvorkommen ist. Die BoT-Bohrung ist die effektivste Methode, auf potenzielle neue Entdeckungen durch eine Geschiebemergeldecke abzuzielen, und hat sich bereits bei unserer weiter südlich gelegenen Aida-Entdeckung auf dem Projekt Paubäcken als erfolgreich bewährt. Dieses BoT-Programm bereitet uns gut auf Diamantkernbohrungen bei Nippas im Jahr 2025 vor. Aufgrund unserer jüngsten Finanzierung sind wir nun 2025 hindurch voll für intensive Bohrarbeiten bei vielfachen kilometerlangen Zielgebieten auf der Gold-Line abgesichert.“

Explorationsprogramm Nippas

Das aktuelle BoT-Bohrprogramm Nippas auf dem Projekt Klippen ist dazu konzipiert, die Ursprünge des Grundgesteins einer > 5 Kilometer („km“) mal 250 Meter („m“) weiten historischen Au-As-Cu-Zn (Gold-, Arsen-, Kupfer- und Zink) Geschiebemergelanomalie zu untersuchen, die in der ausgeprägten Eisgang-Richtung orientiert ist. Das Programm wird bis zu 120 BoT-Bohrlöcher umfassen und ist dazu ausgelegt, das Grundgestein entlang einer 4 km langen Zone systematisch zu untersuchen, die nach Auswertung der geophysikalischen Daten und Eisgang-Richtung als der wahrscheinlichste Ursprung der Geschiebemergelanomalie angesehen wird (siehe Abbildung 1). Die Analyse der kürzlich erhaltenen drohnengestützten magnetischen geophysikalischen Daten (die Auswertung dauert an) hat einen strukturellen Korridor zweiten Grades identifiziert, der parallel zu der Gold- und Pathfinder-Anomalie liegt, auf die in der Bohrkampagne abgezielt wird. Historische BoT- und Diamantkern-Bohrprogramme, die in der Nähe des Zielgebiets Nippas durchgeführt wurden, waren nicht auf das Hauptgebiet der Anomalie ausgerichtet, das kürzlich von FNM identifiziert wurde.

