KPMG und Merantix schließen strategische Partnerschaft / Gemeinsam wollen die Unternehmen den Einsatz von KI im europäischen Markt vorantreiben

Berlin (ots) - Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Merantix haben

eine strategische Partnerschaft geschlossen, um KI-Innovationen zu beschleunigen

und das damit verbundene Marktpotenzial auf dem deutschen und europäischen Markt

auszuschöpfen.



Im Rahmen der Partnerschaft investiert KPMG in den KI-Fonds von Merantix

Capital, der sich auf führende KI-Startups fokussiert. Die Partnerschaft

zwischen beiden Unternehmen umfasst zudem die Zusammenarbeit bei Kundenprojekten

und beim Wissenstransfer zu KI. Ziel beider Unternehmen ist es, mit der

Zusammenarbeit zum Wachstum und zur globalen Wettbewerbsfähigkeit des

europäischen KI-Ökosystems beizutragen.





"Mit Merantix als Partner können wir unsere KI-Kompetenzen ideal ergänzen. Wirerhalten Zugang zu den führenden KI-Technologien und Anwendungsfällen derPortfoliounternehmen und des Gründernetzwerks von Merantix. Gleichzeitig bringenwir unsere umfassende regulatorische und fachliche Expertise in diePartnerschaft ein, so dass unsere Kunden KI sicher und verantwortungsvolleinsetzen können", sagt Ashish Madan, Chief Technology Officer bei KPMGDeutschland. "Durch die Zusammenarbeit stärken wir unsere Fähigkeit, unsereKunden umfassend bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten - von derStrategieentwicklung bis hin zur Implementierung ihrer digitalen Betriebs- undGeschäfts-modelle.""Wir wollen starke Verbindungen zu innovativen Unternehmen knüpfen, die dieZukunft von KI beschleunigen", sagt Adrian Locher, Mitgründer von Merantix undGeneral Partner bei Merantix Capital. "KPMG ist dafür ein perfekter Partner. DasUnternehmen verfügt über umfassende Expertise und ein starkes Netzwerk undarbeitet mit Nachdruck daran, KI wertsteigernd und verantwortungsvoll über alleBranchen hinweg zu implementieren. Die Partnerschaft mit KPMG ist daher mehr alseine Investition in unseren neuesten Venture-Capital-Fonds. Gemeinsam bündelnwir unsere Stärken, um KI in Europa voranzubringen."Investition in Fonds: Unterstützung von wegweisenden KI-GründernErster Baustein der Partnerschaft ist eine Investition von KPMG in den KI-Fondsvon Merantix Capital und damit in KI-Unternehmen in der Pre-Seed- undSeed-Phase. Das Portfolio des Fonds umfasst eine breite Palette antechnologischen Lösungen für verschiedene Branchen wie das Gesundheitswesen unddie Fertigungsindustrie. Es ergänzt zudem die Leistungen von KPMG beispielsweisein den Bereichen ESG, Cybersicherheit und Recht.Kundenleistungen: Zusammenarbeit bei KI-ProjektenDen zweiten Baustein der Partnerschaft bildet die Zusammenarbeit von KPMG und