Deal für Kapazitätsausbau verhilft Novo Nordisk zur Erholung

Sal-Paradise schrieb 10.12.24, 12:20

So ein Aktienrückkaufprogramm kann ich nur begrüßen. Einen nachgefragten Titel künstlich zu verknappen, ist für uns Aktionäre in der Regel eine Win-Situation.

Was das Fortschreiten einer "Verdickung" unserer Gesellschaft angeht, wurde es ja im von mir eingestellten Video ab Min 14:15 explizit mit Fakten bestätigt, was ich übrigens auch aus eigener Erfahrung aus Ländern bestätigen kann, in denen früher sehr viele schlanke Menschen lebten, was einen engen Zusammenhang mit ihrer eher gesunden Ernährung hatte. Ich spreche hier von Asien, also Ländern wie Thailand, Malaysia, Vietnam, etc, wo ich seit Jahrzehnten viele Monate verbrachte und schon seit ca. 2015 feststellen musste, dass immer mehr Menschen sehr sichtbare adipöse Tendenzen entwickelten und hier vor allem bei Jugendlichen.



Die Gründe hierfür sind vielfältig, aber unterm Strich bleibt als Ergebnis, dass die Produkte von NN ganz sicher auch über die nächsten Jahre sehr nachgefragt bleiben, woran dann Umsatz/Gewinn aka Aktionäre partizipieren werden.