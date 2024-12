Gerresheimer AG / Gerresheimer: FDA erteilt "Tentative Approval" für ...

Gerresheimer: FDA erteilt "Tentative Approval" für Lasix von SQ Innovation ONYU* (FOTO)

- Innovatives Kombinationsprodukt aus Furosemid und On-Body Drug Delivery Device - Device marktreif konzipiert, entwickelt und hergestellt von Gerresheimer - Patentierte Gerätetechnologie für präzise Verabreichung

Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner der Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, gibt bekannt, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) die bedingte Zulassung ("Tentative Approval") für Lasix ONYU zur häuslichen Behandlung von Flüssigkeitsansammlungen bei kongestiver Herzinsuffizienz erteilt hat. Lasix ONYU ist ein Kombinationsprodukt, das aus einer neuartigen hochkonzentrierten Formulierung des Diuretikums Furosemid und dem Gerresheimer On-Body Drug Delivery Device besteht. "Tentative Approval" bedeutet, dass Lasix ONYU die für eine Zulassung in den Vereinigten Staaten erforderlichen regulatorischen Standards für Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit erfüllt hat. Eine uneingeschränkte Zulassung war aufgrund einer Marktexklusivität in den USA ausgeschlossen, die einem Wettbewerbsprodukt von der der FDA bis Oktober 2025 gewährt wurde. SQ Innovation wird nach Ablauf der behördlichen Exklusivitätsfrist die uneingeschränkte Zulassung in den USA beantragen. Die ersten Produkte von Lasix ONYU werden nun voraussichtlich Ende 2025 auf dem Markt erhältlich sein. Die bedingte Zulassung des Kombinationsprodukts unterstreicht die Innovationskraft von Gerresheimer und die Marktreife des Gerresheimer On-Body Drug Delivery Device.