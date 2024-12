Neuer Nasdaq 100: Palantir & MicroStrategy jubeln, SMCI ist raus – wer noch?

Palantir, MicroStrategy und Axon Enterprise werden vor der Markteröffnung am 23. Dezember in den Nasdaq 100 Index aufgenommen, wie Nasdaq am späten Freitag mitteilte. Der Einstieg von Palantir in den Nasdaq 100 war erwartet worden, nachdem das Unternehmen seine Notierung im November von der New Yorker Börse an den Nasdaq Composite verlegte .

MicroStrategy ist ein verlustreiches Softwareunternehmen, das größtenteils auf Bitcoin wettet und dafür Aktien und Schuldtitel verkauft. Die Marktkapitalisierung liegt bei knapp 92 Milliarden US-Dollar, dank eines Kursanstiegs von 547 Prozent in diesem Jahr. Bitcoin hat am Sonntag ein neues Rekordhoch erreicht, was der MicroStrategy-Aktie weiteren Rückenwind verschaffte.

Mit der Wertsteigerung ist auch eine extreme Volatilität einhergegangen – eine Eigenschaft, die angesichts der wahrscheinlichen Gewichtung zu Turbulenzen beim Referenzwert selbst führen könnte.

"Die Aufnahme von MicroStrategy bietet die Möglichkeit einer wirklich erhöhten Volatilität. Es ist nicht nur der volatilste der Newcomer – Palantir ist übrigens auch nicht zu unterschätzen –, sondern es handelt sich im Wesentlichen um eine gehebelte Wette auf Bitcoin", kommentiert Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers.

Und weiter: "Dann bedenke, dass Bitcoin stark mit dem Nasdaq 100 korreliert ist, allerdings mit höherer Volatilität."

Die Aktie Axon Enterprise ist im Jahr 2024 um fast 150 Prozent gestiegen. Axon ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Körperschutzgeräten spezialisiert. Der Marktwert des Unternehmens liegt bei 49 Milliarden US-Dollar.

Wer fliegt raus?

Der US-Pharmakonzern und Impfstoffhersteller Moderna muss dagegen den Nasdaq 100 verlassen. Neben Moderna werden auch der Gentechnikgeräte-Hersteller Illumina und der Rechenzentrumsausrüster Super Micro Computer aus dem Index genommen.

Während die Titel von Moderna und Illumina leicht gefallen sind, ist die SMCI-Aktie abgestürzt. Die Aktien waren bereits am späten Freitag – vor der Neugewichtung des Nasdaq 100 – aufgrund eines Bloomberg-Berichts, dass das Unternehmen dringend frisches Kapital braucht, deutlich gesunken.

Der Nasdaq 100 umfasst die größten nichtfinanziellen Unternehmen, die an der Nasdaq-Börse notiert sind. Es gibt keine Mindestanforderung an die Marktkapitalisierung, um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, aber die Aktien müssen unter anderem ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mindestens 200.000 Aktien aufweisen.

Die Aufnahme in den Index kann für ein Unternehmen von Vorteil sein, da sie eine höhere Liquidität im Aktienhandel, niedrigere Kapitalkosten und eine höhere Sichtbarkeit bei Investoren mit sich bringt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion