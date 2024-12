So verbessern Metzgereien ihr Weihnachtsgeschäft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lauffen a.N. (ots) - Das Metzgerhandwerk hat in der Weihnachtszeit mit enormenHerausforderungen zu kämpfen. Die organisatorischen Hürden, der Stress und diebegrenzten Produktionszeiten setzen das Weihnachtsgeschäft unter Druck. TobiasFichtel, Metzgermeister und Betriebswirt, ist davon überzeugt, dass eindurchdachtes System entscheidend zur Lösung dieser Probleme beitragen kann. Mitlangjähriger Erfahrung und tiefgreifender Expertise unterstützt er deshalbklassische Handwerksmetzgereien bei der Betriebsoptimierung. Wie MetzgereienWeihnachten 2025 stressfreier gestalten können, erfahren Sie hier.Das Weihnachtsgeschäft ist für den Einzelhandel die wohl wichtigste Zeit desJahres - und auch im Metzgerhandwerk fällt dieser Zeitraum besonders insGewicht. Kein Monat bringt mehr Umsatz als der Dezember. Doch der Boom bringtauch enorme Herausforderungen mit sich: Um der hohen Nachfrage gerecht zuwerden, müssen viele Metzgereien ihre Kapazitäten fast verdoppeln oder sogarverdreifachen. Das führt zu Zuständen, die sowohl körperlich als auch mentalsehr belastend für die Mitarbeiter sind. Zwar gibt es Metzgereien, in denen dieDinge etwas reibungsloser laufen - dennoch stellt die Vorweihnachtszeitgrundsätzlich im gesamten Metzgerhandwerk eine Ausnahmesituation dar, die mitextremen Belastungen, hohem Stress und unzumutbaren Arbeitszeiten einhergeht.Schon zu Beginn der Weihnachtszeit spüren Metzgereien den wachsenden Druck, deram 23. Dezember seinen Höhepunkt erreicht: Dann nämlich werden nicht nur diemeisten Vorbestellungen abgeholt, sondern auch zahlreiche Spontankäufe getätigt."Ein zentrales Problem ist, dass viele Metzgereien nicht für das hoheArbeitsaufkommen im Dezember ausgestattet sind - sei es in Bezug auf ihreRäumlichkeiten, die Anzahl ihrer Mitarbeiter oder ihren Maschinenpark", betontTobias Fichtel von der Fichtel Consulting GmbH. "Das führt dazu, dass siebereits Anfang Dezember Ware vorproduzieren und Bestände aufstocken müssen. Dochauch das hat seine Grenzen: Da es sich in den meisten Fällen um verderblicheWare handelt, ist die Produktionszeit stark begrenzt. Meist bleiben nur ein biszwei Wochen, um alles fertigzustellen.""Zudem haben viele Metzgereien das Problem, dass sie kein effizientes System fürdie Bearbeitung von Bestellungen haben", fährt der Experte fort. "Da imrestlichen Jahr oft nur wenige oder gar keine Bestellungen eingehen, fehlt dieRoutine im Umgang mit größeren Mengen. Gleichzeitig steigt der normale Verkaufan der Theke, was die Situation zusätzlich erschwert. Aber es gibt auch guteNachrichten: Mit der richtigen Strategie ist es möglich, den Ablauf während derstressigen Weihnachtszeit erheblich zu erleichtern." Tobias Fichtel,