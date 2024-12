Loady und Trusted Carrier kündigen Partnerschaft an und decken bei BASF in Ludwigshafen die Prozesse von der Disposition über die LKW-Abfertigung bis zur Ladestelle durchgängig digital ab (FOTO)

Mannheim / Frankfurt (ots) - Loady (http://www.loady.com/) und Trusted Carrier,

(https://www.trusted-carrier.com/) zwei innovative digitale Lösungen, schließen

eine Partnerschaft zur Zusammenarbeit bei Industriekunden. Beiden Lösungen ist

gemeinsam, dass sie Daten für die digitale Logistik zur Verfügung stellen, die

erstmalig überhaupt zentral, standardisiert und vor allem aus erster Hand

kommend, bei ihnen verwaltet und dann mit anderen Unternehmen über offene

Schnittstellen geteilt werden können. Dabei ist die Ausrichtung der beiden

Plattformen 100% komplementär:



Im Fall von Trusted Carrier geht es um aktuelle Informationen zu Fahrzeugen und

Fahrern, also LKW- und Equipment-Typen, Ladekapazitäten oder die Gültigkeit der

Fahrerlaubnis.





Bei Loady handelt es sich um Anforderungen und Anleitungen für das Be- undEntladen an verschiedenen Standorten und Ladestellen, also Öffnungs- undLadezeiten, geltende Abfertigungsprozesse oder erforderliches technischesEquipment.Im ersten gemeinsamen Einsatz am BASF (http://www.basf.com/) -StandortLudwigshafen decken die Partner alle Prozesse von der Transportvorbereitung überdie vollautomatisierte LKW-Abfertigung bis zur Ladestelle durchgängig digital abHarmonisierung von Daten und einfache Überprüfung von LogistikanforderungenPhilipp Rennert, Vertriebsleiter bei Trusted Carrier und Elzbieta Wiankowska,COO bei Loady, sind sich einig: durch den gemeinsamen Ansatz ihrer beiden Lösungkönnen Industriekunden die LKW-Abfertigung am Tor und den Ladestellenoptimieren. Ihr Ziel ist es, den immer noch sehr manuellen und fehleranfälligenInformationsfluss in der stark fragmentierten Logistikbranche radikal zudigitalisieren. LKW-Fahrten, die falsch geplant, unvollständig ausgerüstet oderderen Fahrer nicht ausreichend qualifiziert sind, werden mit ihren beidenLösungen immer weniger an der Tagesordnung sein - die Zuverlässigkeit undPlanbarkeit in der Lieferkette steigt."Mit digital verfügbaren Daten aus Loady und Trusted Carrier arbeiten Verlader,Speditionen und Warenempfänger erstmalig nahtlos zusammen. Unser gemeinsamerAnsatz spart allen Geschäfts- und Logistikpartnern wertvolle Zeit und damitGeld. Dies ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die weitere Digitalisierungund Automatisierung der Logistik. Unsere beiden Plattformen liefern kritischeBestandteile für die End-to-End Sichtbarkeit in Lieferkettensystemen und denErfolg aktueller Initiativen zur Digitalisierung und Optimierung.", so ElzbietaWiankowska, Mitgründerin und COO der Loady GmbH. "Die Steuerung entlang derProzesskette ist ohne verlässliche Informationen aus Loady oder Trusted Carriereigentlich undenkbar", ergänzt Philipp Rennert. "Jedes Industrieunternehmen