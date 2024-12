Lohnt sich der Bitcoin-Einstieg noch? Insider klärt auf und verrät, welche weiteren Krypto-Geheimtipps es gibt (FOTO)

Koblenz (ots) - Bitcoin hat kürzlich durch den Sieg von Donald Trump die

100.000-US-Dollar-Marke überschritten und damit einen neuen Höchststand

erreicht. Diese beeindruckende Kursrallye wirft die Frage auf, ob sich ein

Einstieg in den Bitcoin-Markt noch lohnt. Während viele Anleger erwarten, dass

es mit der Präsidentschaft erst richtig losgeht, warnen manche Experten vor der

hohen Volatilität und dem Risiko von Kurskorrekturen.



Andere Insider gehen davon aus, dass der Bitcoin in den nächsten Monaten noch

ordentlich steigt - besonders, wenn die USA eine Reserve anlegen. Außerdem

werden zahlreiche kleinere Coins gerade ordentlich beflügelt. In diesem Beitrag

erfahren Sie, ob sich der Einstieg jetzt noch lohnt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Donald Trumps Wahlsieg und der Bitcoin-Markt: Politische Einflüsse undZukunftsszenarienDer Wahlsieg von Donald Trump am 6. November 2024 hatte unmittelbaren Einflussauf den Bitcoin-Kurs, der noch am Wahltag auf über 76.000 US-Dollar stieg unddamit ein neues Allzeithoch erreichte. Dieser Kursanstieg ist in erster LinieTrumps Ankündigung krypto-freundlicher Maßnahmen geschuldet, wie etwa derDeregulierung der Kryptowährungsbranche und der potenziellen Einführung einerstaatlichen Bitcoin-Reserve.Besonders bedeutsam könnte die Nominierung des kryptofreundlichen Anwalts PaulAtkins für den Vorsitz der US-Börsenaufsicht SEC sein. Als bewährteFührungspersönlichkeit mit umfassendem Wissen, dem Einsatz für innovativeKapitalmärkte und digitale Vermögenswerte könnte er eine Wende in der bisherrestriktiven Haltung der Behörde einleiten und damit das Vertrauen in denKryptomarkt stärken. Dies wäre außerdem endlich der Start für regulatorischeKlarheit im Kryptomarkt der USA.Trumps Finanzpolitik und ihre Wirkung auf den KryptomarktTrumps generelle Haltung zur Deregulierung dürfte auch den Kryptosektorerheblich beeinflussen. Bereits in seiner ersten Amtszeit setzte derUS-Präsident auf eine Reduzierung staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft. Eineähnliche Entwicklung ist für den Kryptomarkt zu erwarten. Entscheidender alsTrumps Aussagen ist jedoch die aktuelle Zusammensetzung des US-Kongresses. Mit247 krypto-freundlichen Abgeordneten im Repräsentantenhaus und 15 Senatorenkönnte der Weg für umfassende Reformen geebnet werden. Diese politischeUnterstützung wird dazu beitragen, klare und faire Richtlinien für digitaleVermögenswerte zu schaffen, was wiederum Innovationen und Investitionen fördert.Obwohl Trumps Versprechen mit Vorsicht zu genießen sind, hat seinegrundsätzliche Tendenz zur Deregulierung kurzfristig einen positiven Effekt auf